Экономист объяснила, может ли БРИКС противостоять пошлинам Трампа

Она отметила, что стопроцентной уверенности, что страны БРИКС единогласно примут общие ответные меры, нет. Во-первых, пояснила эксперт, БРИКС — это не экономический союз. Во-вторых, экономики государств-участников довольно сильно отличаются друг от друга.
«Здесь стоит рассчитывать, что Индия, Китай и Бразилия смогут согласовать общую позицию, подключив другие страны», — сказала Дарья Соколан.
При этом, указала специалист, единственным полноценным конкурентом США среди стран БРИКС является Китай. Если сравнивать номинальный ВВП за 2024 год, то в сумме показатели всех стран не сильно обгонят США.
Так, номинальный ВВП США в прошлом году составил 29 трлн долларов, Китая — 18 трлн долларов, Индии — 3,9 трлн, России — 2,2 трлн, Бразилии — 2,1 трлн, Индонезии — 1,4 трлн, ОАЭ — 537 млрд долларов, Иран — 436 млрд, ЮАР — 400 млрд, Египет — 389 млрд, Эфиопия — 120 млрд долларов.
«В сумме по номинальному ВВП стран БРИКС ненамного превышает ВВП США, однако, есть показатель ВВП по паритету покупательной способности. Вот по данному показателю, который на мой взгляд, более объективный, страны БРИКС явно лидируют и с большим отрывом. Только один Китай уже более пяти лет опережает США почти на 5 трлн долларов», — рассказала экономист.
По ее словам, в сумме страны БРИКС превысят экономику США более, чем в 2,5 раза. Причем за последний год государства также демонстрируют устойчивые темпы экономического роста.
Дарья Соколан добавила, что страны БРИКС могут ввести ответные пошлины на американскую продукцию, что приведет к потере США значительной доли на рынке. Более того, они могут ограничить поставки ресурсов, удобрений в Штаты. Все это негативно скажется на американской экономике, заключила эксперт.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».