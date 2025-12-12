Раскрыто, почему рубль укрепляется вопреки декабрьским традициям

Совокупность этих причин привела к нетипично устойчивому поведению рубля в декабре, несмотря на слабую конъюнктуру сырьевых рынков. В результате курс доллара снижался до уровня около 75 рублей, что является минимальным значением с февраля 2023 года, заключил Сергей Коныгин.