Раскрыто, почему рубль укрепляется вопреки декабрьским традициям

Рубль традиционно слабеет в декабре, однако в 2025-м он укрепляется. Какие факторы поддерживают российскую валюту, объяснил «Газете.Ru» старший экономист инвестбанка «Синара» Сергей Коныгин.

Елена Парфенова
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters

«Во-первых, с сентября по ноябрь зафиксирован значительный приток валютных депозитов юридических лиц — порядка $20−25 млрд. По словам эксперта, бизнес активно наращивает валютные резервы на фоне усиления санкционных рисков, и этот поток валюты заметно укрепляет позиции рубля даже при крайне низкой цене нефти Urals — 40−45 долларов за баррель», — отметил Коныгин.

Во-вторых, напомнил специалист, Минфин и Банк России увеличили объем продаж валюты в рамках бюджетного правила, подняв ежедневные интервенции на 5 миллиардов рублей до 14 миллиардов. Это увеличение расширило предложение иностранной валюты на рынке и оказало прямую поддержку рублю.

Он добавил, что дополнительным фактором стал повышенный спрос на рубли после размещения Минфином облигаций в юанях. Для их приобретения участникам рынка потребовалось конвертировать валюту, что дополнительно усилило укрепляющий эффект.

Совокупность этих причин привела к нетипично устойчивому поведению рубля в декабре, несмотря на слабую конъюнктуру сырьевых рынков. В результате курс доллара снижался до уровня около 75 рублей, что является минимальным значением с февраля 2023 года, заключил Сергей Коныгин.

