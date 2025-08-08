Ричмонд
Экономист объяснил, как пошлины против Индии ударят по США

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительных пошлин в 25% против Индии. Как Нью-Дели может ответить, Финансам Mail рассказал Илья Мосягин, старший преподаватель Института международных экономических связей.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

По его словам, вероятность введения ответных мер довольна высока.

«Индия традиционно и принципиально отвергает односторонние торговые ограничения, особенно под столь сомнительным предлогом. Учитывая ее активную защиту экономического суверенитета и опыт предыдущих торговых споров с США, например, по цифровым налогам или сельхозпродукции, ответные меры — очень вероятны», — пояснил эксперт.

Как отметил специалист, ожидать можно как симметричных пошлин на ключевой американский экспорт, например, сельхозтехнику, фрукты, химикаты, так и асимметричных действий в других областях, включая сферу услуг или регулирование деятельности американских технологических компаний.

Нью-Дели, продолжил он, обладает значительным перечнем инструментов для ответа, и его Минторг уже не раз демонстрировал готовность их применять. Это может перерасти в полноценный торговый конфликт.

Говоря об американской экономике, Илья Мосягин спрогнозировал негативные последствия. «Цель Трампа — защитить национальных производителей металлов перед выборами — понятна в контексте внутренней политики. Однако он забывает, что США часть глобальной мировой торговой системы, а не ее центр», — подчеркнул он.

По мнению Мосягина, пострадают американские компании, использующие индийскую сталь и алюминий в своих цепочках — от автопрома до строительства. Это может привести к росту цен на конечную продукцию и усилению инфляционного давления.

Кроме того, американские производители товаров, попавших под ответные индийские пошлины, немедленно потеряют конкурентоспособность на крупном и быстрорастущем индийском рынке.

Действия США, добавил эксперт, вносят дополнительную неопределенность в глобальные цепочки поставок, от которых зависит и американский бизнес. Особенно чувствительны могут быть цепочки в высокотехнологичных отраслях и фармацевтике, где Индия играет важную роль.

«Подрыв доверия партнера США в Азии в контексте конкуренции с Китаем — серьезный стратегический просчет. Индия может активнее диверсифицировать свои экономические связи, в том числе в сторону ЕАЭС или других азиатских партнерств», — заключил Илья Мосягин.

