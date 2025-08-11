Экономист объяснил, как подсчитать размер пособия по уходу за ребенком

Он отметил, что для работающих граждан размер пособия по уходу за ребенком, прежде всего, определяется размером выплат по оплате труда за два календарных года, предшествующих году назначения пособия.
«Допустим, что заработная плата гражданина в 2023 году составляла 45 тысяч рублей ежемесячно, а в 2024 году — 55 тысяч рублей ежемесячно. То есть, годовые объемы выплат при такой зарплате составили 540 000 рублей и 660 000 рублей соответственно», — сказал эксперт.
Затем, продолжил он, необходимо подсчитать среднедневной годовой заработок за два дня, сложив объем выплат за 2023 и 2024 годы и разделив его на количество дней (365 дней в 2023 году плюс 366 дней в 2024-м). Полученная сумма составит 1641,59 рубля. Теперь ее необходимо умножить на 30,4, а затем на 40% от среднего заработка. Таким образом, подчеркнул Игорь Балынин, размер пособия составит 19 961,74 рубля.
Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет является не разовой выплатой, а ежемесячной, добавил экономист. Это означает, что в приведенном примере 19 961,74 рубля будет выплачиваться ежемесячно до достижения ребенком 1,5 лет.
В случае ухода за двумя детьми данный размер в приведенном примере увеличивается до 39923,48 ₽, а при уходе за 3 и более детьми — до 49904,34 ₽
«Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за одним ребенком до 1,5 лет в настоящее время составляет 10 103,83 рубля (он был увеличен на 9,5% с 01.02.2025 года, в январе 2025 года составлял 9227,24 рубля), максимальный размер — 68 995, 48 рубля», — заключил Игорь Балынин.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».