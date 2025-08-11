Экономист объяснил, как подсчитать размер пособия по уходу за ребенком

Затем, продолжил он, необходимо подсчитать среднедневной годовой заработок за два дня, сложив объем выплат за 2023 и 2024 годы и разделив его на количество дней (365 дней в 2023 году плюс 366 дней в 2024-м). Полученная сумма составит 1641,59 рубля. Теперь ее необходимо умножить на 30,4, а затем на 40% от среднего заработка. Таким образом, подчеркнул Игорь Балынин, размер пособия составит 19 961,74 рубля.