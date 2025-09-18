Экономист объяснил, чем грозит россиянам отпуск в 35 дней

Так он отреагировал на предложение фракции «Справедливая Россия» увеличить ежегодный оплачиваемый отпуск с 28 до 35 дней.
«Что за это время делать? Таких и турпутевок-то нет, разве что океанские туры. Россияне массово поедут снимать стресс в кругосветку? Или просто депутаты хотят им больше времени для дачного участка обеспечить? И не надо думать, что увеличенный отпуск улучшит благосостояние работников. Частные работодатели просто уменьшат пропорционально фонд зарплаты на другие месяцы. Бюджетным будет посложнее, но все равно справятся. Так зачем это все? Точно сейчас время отдыхать и расслабляться?» — рассказал «Газете.Ru» Олег Николаев.
Он заявил, что данную инициативу понять и просто, и сложно одновременно. По мнению специалиста, для популизма характерно обещать людям больше денег и больше отдыха.
Эксперт подчеркнул, что с существующими 28 обязательными днями отпуска Россия сегодня является одной из стран с самым продолжительным отдыхом в мире, опережая даже социальные государства Скандинавии и тем более трудоголичные страны вроде Южной Кореи и Китая.
Николаев также обратил внимание на то, что Трудовой кодекс уже предусматривает для россиян дополнительные дни отпуска. Это три календарных дня для сотрудников с ненормированным рабочим днем и семь дней для тех, кто работает во вредных или опасных условиях труда.
Инициатива об увеличении отпуска была внесена в Госдуму 17 сентября. Ее автор, депутат Николай Новичков, обосновал ее тем, что в последние годы нагрузка и уровень стресса на работе значительно возросли. Глава Министерства труда Антон Котяков, в свою очередь, заявил о готовности ведомства рассмотреть данный законопроект.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».