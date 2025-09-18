Экономист объяснил, чем грозит россиянам отпуск в 35 дней

«Что за это время делать? Таких и турпутевок-то нет, разве что океанские туры. Россияне массово поедут снимать стресс в кругосветку? Или просто депутаты хотят им больше времени для дачного участка обеспечить? И не надо думать, что увеличенный отпуск улучшит благосостояние работников. Частные работодатели просто уменьшат пропорционально фонд зарплаты на другие месяцы. Бюджетным будет посложнее, но все равно справятся. Так зачем это все? Точно сейчас время отдыхать и расслабляться?» — рассказал «Газете.Ru» Олег Николаев.