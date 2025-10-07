Экономист перечислила профессии с ростом зарплат в 2026 году

Экономист отметила, что ускорившаяся в последние годы цифровая трансформация экономики создает беспрецедентные возможности для профессионалов в области искусственного интеллекта, машинного обучения и анализа больших данных. По ее словам, потребность в таких специалистах растет экспоненциально во всех отраслях экономики.
«Учитывая тот факт, что цифровизация и использование ИИ несет очень много положительного при их внедрении практически во всех отраслях экономики, однако ее же инструментами пользуются и мошенники. Следовательно, специалисты по кибербезопасности также окажутся в особенно выгодном положении, поскольку растущая цифровизация бизнес-процессов и увеличение количества киберугроз заставляют компании инвестировать колоссальные средства в защиту своих информационных активов», — сообщила Капустина.
Она убеждена, что устойчивый рост доходов продолжат и разработчики программного обеспечения, особенно те, кто специализируется на облачных технологиях, мобильной разработке и создании систем автоматизации. Она объяснила, что причина этого заключается в потребности цифровой экономики в постоянном создании инновационных технологических решений и модернизации уже существующих систем.
«Инженеры и аналитики больших данных также будут одними из самых высокооплачиваемых специалистов, учитывая необходимость и растущую востребованность принятия решений на основе большого объема информации во всех сферах бизнес», — уточнила экономист.
Согласно мнению специалиста, доходы в медицинских профессиях, связанных с телемедициной, биоинформатикой и персонализированной медициной, значительно вырастут. Этот интерес будет обусловлен технологическими инновациями и демографическими изменениями в здравоохранении, что откроет новые ниши для высококвалифицированных кадров.
Интерес к зеленой экономике откроет новые горизонты для специалистов по устойчивому развитию, инженеров по возобновляемой энергетике и экологов. Глобальный переход к углеродно-нейтральной экономике потребует масштабных инвестиций и привлечения высококвалифицированных кадров, способных решать сложные экологические и технологические задачи современных трендов, заключила Капустина.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».