Экономист назвала комфортный для россиян размер пенсии

«С точки зрения социальной справедливости целесообразно комфортную пенсию определять в привязке к потребительской корзине. Исходя из этого, комфортной пенсией можно считать ее размер, который должен составлять не менее трех потребительских корзин. В будущем такая пенсия возможна только в условиях высоких зарплат, о которых постоянно говорит президент, и полной легализации “теневого” сектора экономики. Проблема достаточности размера пенсии очень актуальна. Опасения населения о том, что ее размера будет не хватать для комфортной старости, обоснованы», — подчеркнул Мазур.