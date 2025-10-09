Экономист назвала комфортный для россиян размер пенсии

«С точки зрения социальной справедливости целесообразно комфортную пенсию определять в привязке к потребительской корзине. Исходя из этого, комфортной пенсией можно считать ее размер, который должен составлять не менее трех потребительских корзин. В будущем такая пенсия возможна только в условиях высоких зарплат, о которых постоянно говорит президент, и полной легализации “теневого” сектора экономики. Проблема достаточности размера пенсии очень актуальна. Опасения населения о том, что ее размера будет не хватать для комфортной старости, обоснованы», — подчеркнул Мазур.
Она напомнила, что, хотя Росстат официально прекратил рассчитывать стоимость потребительской корзины с 2021 года, связанные с ней расходы никуда не исчезли и напрямую зависят от инфляции. Для определения комфортного размера пенсии необходимо учитывать ежемесячные траты на продукты питания, непродовольственные товары, такие как одежда, обувь и лекарства, а также на услуги — ЖКХ, транспорт, медицину и связь.
Как пояснила экономист, на основе официальных данных Росстата комфортную пенсию можно определить как сумму стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг и условного минимального набора продуктов питания. Такой подход позволяет не только установить комфортный уровень пенсионного обеспечения, но и регулярно индексировать его в соответствии с инфляцией.
Согласно статистике, в мае 2025 года фиксированный набор потребительских товаров и услуг в среднем по стране оценивался в 23 663 рубля, а минимальный продуктовый набор — в 7,4 тысячи рублей. Таким образом, комфортная пенсия для россиян должна превышать 93 тысячи рублей, что в три раза больше суммы этих двух показателей (31 063 рубля).
Эксперт также отметила ряд проблем, мешающих формированию достаточных пенсионных накоплений. Низкий уровень заработных плат не позволяет большинству граждан делать сбережения. Кроме того, население в целом имеет недостаточную финансовую грамотность и не умеет создавать пассивные источники дохода. Высокая инфляция обесценивает имеющиеся сбережения, что также discourages от их накопления. Еще одним негативным фактором является неофициальное трудоустройство и зарплаты «в конвертах», которые не способствуют формированию высокой будущей пенсии.
Для нынешних пенсионеров наличие дачи или приусадебного участка позволяет несколько сэкономить на продуктах или получить небольшой дополнительный доход. Однако это является скорее средством выживания, а не обеспечения комфортной жизни в пожилом возрасте, заключила Мазур.
По данным Социального фонда РФ, номинальный средний размер пенсии в августе составил 23 519 рублей.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».