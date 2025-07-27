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Экономист назвал выгодный курс рубля для российской экономики

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Наиболее выгодным для российской экономики считается курс в интервале 88−108 рублей за доллар. Об этом агентству «Прайм» рассказал эксперт банковского рынка Андрей Бархота.

Источник: © РИА Новости

По его словам, свои минусы есть как у слишком сильного рубля, так и у слишком слабого. В первом случае снижается прибыль экспортеров, ухудшается платежеспособность корпораций и растет дефицит государственного бюджета.

При слишком слабом рубле, например, в интервале 115−135 рублей за доллар растет инфляция и стоимость импортных товаров и услуг в рублях.

Как пояснил Бархота, граница курса рубля, которая не является разрушительной для экономики, связана с экспортным потенциалом с учетом санкций, мировыми ценами на экспортные товары, долей импортного сырья, машин и оборудования, а также остротой инфляционной проблематики.

«С учетом всех указанных факторов, относительно комфортный для российской экономики диапазон курса доллара можно оценить в 88−108 рублей за доллар», — заключил эксперт.

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