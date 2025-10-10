Названа сумма пенсионных накоплений, которую можно забрать в 2026 году

Согласно прогнозу экономиста, в период с 2026 по 2028 год ежегодно около 700−800 тысяч человек будут получать единовременную выплату из своих пенсионных накоплений, размещенных в негосударственных пенсионных фондах.
Он пояснил, что, начиная с 2026 года, произойдет увеличение прожиточного минимума: общий показатель на душу населения составит 18,94 тысячи рублей, а для пенсионеров — 16,29 тысячи рублей. Далее, в 2027 году эти значения вырастут до 19,7 тысячи и 16,94 тысячи рублей соответственно, а в 2028 году — до 20,49 тысячи и 17,62 тысячи рублей.
«При ожидаемом периоде выплаты в 270 месяцев минимальная сумма для назначения накопительной пенсии составит около 440 тыс. рублей. Если накоплений меньше, гражданину полагается единовременная выплата. Планируется, что Социальный фонд России в 2026 году осуществит разовую выплату 705,9 тыс. человек, в 2027 году — около 593 тыс., в 2028 году — 574 тыс. Средний размер единовременной выплаты составит от 68,1 тыс. до 113,5 тыс. рублей», — подчеркнул Балынин.
Эксперт также уточнил, что у застрахованных лиц есть возможность выбрать между двумя способами получения пенсионных накоплений: пожизненной накопительной пенсией или срочной пенсионной выплатой. При этом единовременная выплата назначается в том случае, если общая сумма накоплений оказывается ниже установленного расчетного порога, который привязан к прожиточному минимуму пенсионера. Например, в 2026 году этот порог составит 440 тысяч рублей.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».