Названа сумма пенсионных накоплений, которую можно забрать в 2026 году

Эксперт также уточнил, что у застрахованных лиц есть возможность выбрать между двумя способами получения пенсионных накоплений: пожизненной накопительной пенсией или срочной пенсионной выплатой. При этом единовременная выплата назначается в том случае, если общая сумма накоплений оказывается ниже установленного расчетного порога, который привязан к прожиточному минимуму пенсионера. Например, в 2026 году этот порог составит 440 тысяч рублей.