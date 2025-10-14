Ричмонд
Экономист рассказал, какие пенсионные накопления можно будет забрать

В 2027 году мужчины с 60 лет и женщины с 55 лет смогут получить всю сумму пенсионных накоплений, если она не превышает 457,35 тыс. рублей. Об этом сообщил «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

По оценке экономиста, в 2028 году расчетная сумма пенсионных накоплений достигнет 475,66 тысячи рублей. Кроме того, планируется повышение прожиточного минимума: с 2027 года его значение для населения составит 19,7 тысячи рублей, а для пенсионеров — 16,94 тысячи рублей. В 2028 году эти показатели вырастут до 20,49 тысячи и 17,62 тысячи рублей соответственно.

«Если пенсионных накоплений меньше, чем 457,35 тыс. рублей в 2027-м и 475,66 тыс. рублей в 2028 году, гражданину полагается единовременная выплата. Планируется, что Социальный фонд России в 2027 году осуществит разовую выплату около 593 тыс. россиянам, а в 2028 году — 574 тыс. Средний размер единовременной выплаты в 2027 году достигнет 119,3 тыс. рублей, в 2028 году — 113,5 тыс. рублей», — отметил Балынин.

По его прогнозам, ежегодно в период 2027—2028 годов около 700−800 тысяч человек будут получать единовременную выплату из средств пенсионных накоплений, размещенных в негосударственных пенсионных фондах.

Экономист подчеркнул, что застрахованные лица могут выбрать один из двух вариантов получения накоплений: пожизненную накопительную пенсию или срочную пенсионную выплату. Разовая выплата назначается в том случае, если объем накоплений оказывается ниже расчетного значения, которое привязано к прожиточному минимуму пенсионера и составляет 457,35 тысячи рублей в 2027 году и 475,66 тысячи рублей в 2028 году.

Социальный фонд России: история, структура и функции
1 января 2023 года в России началась новая эра в системе социального обеспечения. Вместо отдельных структур был создан единый Социальный фонд РФ (СФР). Расскажем о том, какие услуги он предоставляет, а также перечислим статьи доходов и расходов новой организации.
