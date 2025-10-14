Экономист рассказал, какие пенсионные накопления можно будет забрать

По оценке экономиста, в 2028 году расчетная сумма пенсионных накоплений достигнет 475,66 тысячи рублей. Кроме того, планируется повышение прожиточного минимума: с 2027 года его значение для населения составит 19,7 тысячи рублей, а для пенсионеров — 16,94 тысячи рублей. В 2028 году эти показатели вырастут до 20,49 тысячи и 17,62 тысячи рублей соответственно.
«Если пенсионных накоплений меньше, чем 457,35 тыс. рублей в 2027-м и 475,66 тыс. рублей в 2028 году, гражданину полагается единовременная выплата. Планируется, что Социальный фонд России в 2027 году осуществит разовую выплату около 593 тыс. россиянам, а в 2028 году — 574 тыс. Средний размер единовременной выплаты в 2027 году достигнет 119,3 тыс. рублей, в 2028 году — 113,5 тыс. рублей», — отметил Балынин.
По его прогнозам, ежегодно в период 2027—2028 годов около 700−800 тысяч человек будут получать единовременную выплату из средств пенсионных накоплений, размещенных в негосударственных пенсионных фондах.
Экономист подчеркнул, что застрахованные лица могут выбрать один из двух вариантов получения накоплений: пожизненную накопительную пенсию или срочную пенсионную выплату. Разовая выплата назначается в том случае, если объем накоплений оказывается ниже расчетного значения, которое привязано к прожиточному минимуму пенсионера и составляет 457,35 тысячи рублей в 2027 году и 475,66 тысячи рублей в 2028 году.
