Экономист рассказал, какие пенсионные накопления можно будет забрать

«Если пенсионных накоплений меньше, чем 457,35 тыс. рублей в 2027-м и 475,66 тыс. рублей в 2028 году, гражданину полагается единовременная выплата. Планируется, что Социальный фонд России в 2027 году осуществит разовую выплату около 593 тыс. россиянам, а в 2028 году — 574 тыс. Средний размер единовременной выплаты в 2027 году достигнет 119,3 тыс. рублей, в 2028 году — 113,5 тыс. рублей», — отметил Балынин.