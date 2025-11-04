Ричмонд
Экономист назвал сферы с зарплатой более 200 тыс. рублей в 2026 году

В 2026 году зарплаты в IT, здравоохранении, финансах и добыче ископаемых превысят 200 тыс. рублей. Такой прогноз дал «Газете.Ru» помощник депутата Госдумы, старший преподаватель Института международных экономических связей Илья Мосягин.

Елена Парфенова
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

«В настоящее время в таких секторах, как финансы и страхование, производство табачных изделий и добыча нефти и газа, среднемесячная зарплата превысила планку в 200 тыс. рублей. Эта тенденция свидетельствует о структурных изменениях в экономике и высокой добавленной стоимости, создаваемой в этих отраслях. Данная тенденция сохранится и в 2026 году, при этом перечень высокооплачиваемых отраслей имеет потенциал для расширения», — подчеркнул Мосягин.

По его словам, рост зарплат до уровня свыше 200 тысяч рублей будет происходить в нескольких ключевых отраслях. В первую очередь, это сфера информационных технологий, где наблюдается экспонентный спрос на специалистов в области искусственного интеллекта, анализа больших данных и кибербезопасности.

Эксперт считает, что значительный потенциал также демонстрирует отрасль здравоохранения, особенно такие направления, как телемедицина, биоинформатика и персонализированная медицина, где цифровая трансформация открывает новые возможности для высококвалифицированных кадров. Кроме того, опережающий рост зарплат ожидается в финансовом секторе и сфере добычи полезных ископаемых, которые традиционно относятся к числу лидеров.

Как пояснил Мосягин, этому росту будут способствовать три ключевых фактора. Первым является курс государства на опережающее повышение минимального размера оплаты труда, который в 2026 году планируется увеличить более чем на 20%, что создает позитивную основу для пересмотра систем оплаты труда в целом. Вторым фактором выступает сохраняющийся дефицит узкоспециализированных кадров, который вынуждает компании активно инвестировать в привлечение и удержание высококвалифицированных сотрудников.

Наконец, продолжающаяся цифровизация всех секторов экономики и глобальный переход к технологичным моделям развития формируют устойчивый долгосрочный спрос на соответствующие профессии, зключил экономист.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»

