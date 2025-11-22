Экономист подсчитал размер переплаты по микрозаймам

Объем выданных в России микрозаймов за год резко вырос, согласно данным Банка России. Во втором квартале 2025 года микрофинансовые организации выдали займы на 533 млрд рублей, что в полтора раза превышает показатель годовой давности в 348 млрд рублей. Доля займов физическим лиц увеличилась с 97% до 98%, а без учета индивидуальных предпринимателей этот показатель вырос с 91% до 92%. Портфель микрозаймов на конец квартала достиг 739 млрд рублей, из которых 629 млрд рублей составляют долги граждан. В годовом выражении общий прирост портфеля составил 46,4%, а с учетом только займов физических лиц — 50,9%.