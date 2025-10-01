Ричмонд
Экономист назвал привычки, которые могут привести к разорению

Несколько финансовых привычек ведут к опустошению кошелька. Особенно опасны импульсивные покупки в соцсетях, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

Елена Парфенова
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

«“Смартфонный шоппинг” от скуки может опустошить кошелек. Листание маркетплейсов и соцсетей для развлечения часто приводит к покупке ненужных вещей. Это превращает шоппинг в развлечение. Ежедневные мелочи, такие как кофе или спонтанные покупки, кажутся незначительными, но могут составить значительные суммы, которые могли бы быть вложены в важные цели. Также могут разорить импульсивные покупки под влиянием эмоций. Шоппинг как реакция на стресс или радость приводит к покупке ненужных вещей и вызывает чувство вины», — рассказал Щербаченко.

По словам экономиста, отсутствие финансового плана и списка покупок приводит к хаотичным тратам и переплатам, поскольку без планирования деньги незаметно уходят на ненужные вещи. Кроме того, лень и нежелание контролировать автоматические списания за бесплатные пробные периоды на стриминговых сервисах, в приложениях и онлайн-курсах создают дополнительные финансовые потери.

Он сообщил, что отсутствие списка покупок и финансового плана ведет к хаотичным тратам и переплатам, а также подписки, о которых люди забывают, продолжая списывать деньги с карты месяц за месяцем, становятся тихими пожирателями бюджета, как резюмировал Щербаченко.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

