Экономист назвал привычки, которые могут привести к разорению

«“Смартфонный шоппинг” от скуки может опустошить кошелек. Листание маркетплейсов и соцсетей для развлечения часто приводит к покупке ненужных вещей. Это превращает шоппинг в развлечение. Ежедневные мелочи, такие как кофе или спонтанные покупки, кажутся незначительными, но могут составить значительные суммы, которые могли бы быть вложены в важные цели. Также могут разорить импульсивные покупки под влиянием эмоций. Шоппинг как реакция на стресс или радость приводит к покупке ненужных вещей и вызывает чувство вины», — рассказал Щербаченко.