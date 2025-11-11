Экономист назвал минимальный размер пенсии в 2026 году

«С учетом стоимости одного индивидуального пенсионного коэффициента и размера фиксированной выплаты на 2026 год, а также минимально необходимого числа ИПК, то мы получим следующие результаты: 30×156,76 + 9584,69 = 14 287,49 рубля. В 2025 году минимальный размер страховой пенсии по старости равен 30×145,69 + 8907,70 = 13 278,4 рубля. То есть минимальный размер страховой пенсии по старости в 2026 году увеличится на 7,6%», — подчеркнул Балынин.