Экономист назвал минимальный размер пенсии в 2026 году

«С учетом стоимости одного индивидуального пенсионного коэффициента и размера фиксированной выплаты на 2026 год, а также минимально необходимого числа ИПК, то мы получим следующие результаты: 30×156,76 + 9584,69 = 14 287,49 рубля. В 2025 году минимальный размер страховой пенсии по старости равен 30×145,69 + 8907,70 = 13 278,4 рубля. То есть минимальный размер страховой пенсии по старости в 2026 году увеличится на 7,6%», — подчеркнул Балынин.
Экономист разъяснил, что всем неработающим пенсионерам, чей суммарный уровень материального обеспечения ниже прожиточного минимума пенсионера (ПМП) по региону, назначается федеральная или региональная социальная доплата до уровня ПМП, установленного в субъекте проживания. Так, в 2025 году в Республике Алтай ПМП составит 14 488 рублей, в Кабардино-Балкарской Республике — 16 318 рублей, в Брянской области — 14 030 рублей, во Владимирской области — 14 793 рубля.
В совокупный доход пенсионера, помимо пенсий, включаются срочные пенсионные выплаты, дополнительное материальное (социальное) обеспечение, ежемесячные денежные выплаты (с учётом стоимости набора социальных услуг), а также иные меры социальной поддержки, предусмотренные региональным законодательством в денежной форме, за исключением единовременных выплат.
Эксперт также уточнил: если общий доход неработающего пенсионера составляет, например, 15 тысяч рублей, а региональный ПМП — 18 тысяч рублей, размер социальной доплаты составит 3 тысячи рублей.
