Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экономист назвал минимальный размер пенсии в 2026 году

Минимальная страховая пенсия по старости в России в 2026 году превысит 14,2 тыс. рублей, спрогнозировал для «Газеты.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: © РИА Новости

«С учетом стоимости одного индивидуального пенсионного коэффициента и размера фиксированной выплаты на 2026 год, а также минимально необходимого числа ИПК, то мы получим следующие результаты: 30×156,76 + 9584,69 = 14 287,49 рубля. В 2025 году минимальный размер страховой пенсии по старости равен 30×145,69 + 8907,70 = 13 278,4 рубля. То есть минимальный размер страховой пенсии по старости в 2026 году увеличится на 7,6%», — подчеркнул Балынин.

Экономист разъяснил, что всем неработающим пенсионерам, чей суммарный уровень материального обеспечения ниже прожиточного минимума пенсионера (ПМП) по региону, назначается федеральная или региональная социальная доплата до уровня ПМП, установленного в субъекте проживания. Так, в 2025 году в Республике Алтай ПМП составит 14 488 рублей, в Кабардино-Балкарской Республике — 16 318 рублей, в Брянской области — 14 030 рублей, во Владимирской области — 14 793 рубля.

В совокупный доход пенсионера, помимо пенсий, включаются срочные пенсионные выплаты, дополнительное материальное (социальное) обеспечение, ежемесячные денежные выплаты (с учётом стоимости набора социальных услуг), а также иные меры социальной поддержки, предусмотренные региональным законодательством в денежной форме, за исключением единовременных выплат.

Эксперт также уточнил: если общий доход неработающего пенсионера составляет, например, 15 тысяч рублей, а региональный ПМП — 18 тысяч рублей, размер социальной доплаты составит 3 тысячи рублей.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

Узнать больше по теме
Пенсионный коэффициент: как заработать на безбедную старость
Размер пенсии россиян напрямую зависит от такого показателя, как пенсионный коэффициент. Из чего он складывается, как его увеличить и какое минимальное значение необходимо для выхода на заслуженный отдых, расскажем в материале с помощью эксперта.
Читать дальше