Экономист назвал факторы, при которых доллар подорожает до 100 рублей

Среди внутренних факторов выделяется смягчение денежно-кредитной политики. Ключевая ставка, хоть и остается высокой на уровне 18%, демонстрирует тенденцию к снижению, и рынок ожидает ее дальнейшего уменьшения к концу года. Более доступные кредиты стимулируют деловую активность, повышая спрос на валюту и оказывая давление на рубль. Еще одним фактором является дефицит бюджета, вызванный ростом расходов. Ослабление курса рубля может частично компенсировать эту ситуацию, считает эксперт.