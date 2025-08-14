Ричмонд
Экономист назвал факторы, при которых доллар подорожает до 100 рублей

Ослабление рубля до 100 за доллар возможно при сочетании нескольких негативных факторов, сообщил профессор кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Михаил Гордиенко.

Елена Парфенова
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters

Как он отметил агентству «ПРАЙМ», снижение цен на экспортируемые сырьевые товары, такие как нефть, газ и металлы, может привести к уменьшению валютной выручки. Особенно критичным считается падение стоимости нефти ниже 55−60 долларов за баррель.

«Второй фактор — тоже внешний, санкции и связанные с ними ограничения в логистике. Ограничения против “теневого флота” или вторичные санкции замедляют скорость экономических отношений, ограничивая приток валюты в страну. Конечно, со временем, стороны находят пути обхода, но на это нужно время», — отметил экономист.

Среди внутренних факторов выделяется смягчение денежно-кредитной политики. Ключевая ставка, хоть и остается высокой на уровне 18%, демонстрирует тенденцию к снижению, и рынок ожидает ее дальнейшего уменьшения к концу года. Более доступные кредиты стимулируют деловую активность, повышая спрос на валюту и оказывая давление на рубль. Еще одним фактором является дефицит бюджета, вызванный ростом расходов. Ослабление курса рубля может частично компенсировать эту ситуацию, считает эксперт.

Однако в ближайшие два-три месяца резкое падение рубля маловероятно. Этому способствуют действующие требования по обязательной продаже валютной выручки и относительно высокая ключевая ставка. Дальнейшая динамика будет зависеть от внешнеполитических факторов, включая переговоры на Аляске. По прогнозам Гордиенко, в краткосрочной перспективе курс доллара останется в диапазоне 78−88 рублей.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

Узнать больше по теме
Выручка: что нужно знать предпринимателю
Этот показатель важен для оценки текущего состояния дел, планирования и принятия долгосрочных решений. Выручка — одно из базовых понятий в бизнесе. В статье разбираемся, что представляет собой этот бухгалтерский параметр, зачем он нужен компаниям и как его рассчитать.
Читать дальше