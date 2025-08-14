Экономист назвал факторы, при которых доллар подорожает до 100 рублей

«Второй фактор — тоже внешний, санкции и связанные с ними ограничения в логистике. Ограничения против “теневого флота” или вторичные санкции замедляют скорость экономических отношений, ограничивая приток валюты в страну. Конечно, со временем, стороны находят пути обхода, но на это нужно время», — отметил экономист.
Среди внутренних факторов выделяется смягчение денежно-кредитной политики. Ключевая ставка, хоть и остается высокой на уровне 18%, демонстрирует тенденцию к снижению, и рынок ожидает ее дальнейшего уменьшения к концу года. Более доступные кредиты стимулируют деловую активность, повышая спрос на валюту и оказывая давление на рубль. Еще одним фактором является дефицит бюджета, вызванный ростом расходов. Ослабление курса рубля может частично компенсировать эту ситуацию, считает эксперт.
Однако в ближайшие два-три месяца резкое падение рубля маловероятно. Этому способствуют действующие требования по обязательной продаже валютной выручки и относительно высокая ключевая ставка. Дальнейшая динамика будет зависеть от внешнеполитических факторов, включая переговоры на Аляске. По прогнозам Гордиенко, в краткосрочной перспективе курс доллара останется в диапазоне 78−88 рублей.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».