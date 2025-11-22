Экономист научил россиян выбирать способ покупки товара в долг

С 1 апреля 2026 года в России начнет действовать федеральный закон 283-ФЗ, призванный повысить прозрачность и защищенность потребителя при оформлении рассрочки. Ключевые положения закона: максимальный срок рассрочки — 6 месяцев с последующим сокращением до 4 месяцев с 1 апреля 2028 года. Сумма покупок без передачи данных в Бюро кредитных историй ограничивается 50 тысячами рублей. Размер штрафных процентов за просрочку платежей не превысит 20% годовых. Закон запрещает скрытые комиссии: стоимость договора не может быть выше цены товара, устраняет возможность навязывания страховки и дополнительных услуг. Также введен запрет на различие цен в зависимости от способа оплаты — теперь оплата наличными или в рассрочку не повлияет на итоговую стоимость товара.