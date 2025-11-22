Экономист научил россиян выбирать способ покупки товара в долг

Эксперт оценил варианты оплаты крупных покупок: кредитные карты или рассрочка. Кредитная карта выгодна, если задолженность погашается в течение льготного периода — тогда можно избежать процентов и получить дополнительные бонусы, такие как кэшбек. Льготный, или грейс-период по картам в разных банках составляет от 50 до 120 дней и начинается либо с даты выпуска карты, либо с момента первой покупки. Если задолженность не закрыть в отведенные сроки, банк начисляет проценты, а сумма переплаты может существенно превысить выгоду рассрочки. Необходимо вносить минимальные обязательные платежи по графику для поддержания хорошей кредитной истории и избегания штрафов.
Преимущество кредитки — свобода покупки любых товаров и постепенное внесение платежей. Однако комиссионные за снятие наличных и переводы делают такой способ менее привлекательным для этих операций. Перед оформлением кредитки рекомендуется тщательно изучить условия обслуживания, чтобы избежать неожиданных расходов.
Рассрочка становится разумной альтернативой при крупных приобретениях, если нет возможности оплатить сразу. Этот способ предусматривает прозрачные условия, отсутствие процентов для покупателя — комиссию банку платит партнер-магазин. Однако пользоваться рассрочкой можно только у партнеров банка, а платежи устанавливаются продавцом. По словам Диашова, чисто беспроцентных рассрочек уже практически нет, как правило, применяются наценки на товар, требуются дополнительные услуги или есть плата за обслуживание.
С 1 апреля 2026 года в России начнет действовать федеральный закон 283-ФЗ, призванный повысить прозрачность и защищенность потребителя при оформлении рассрочки. Ключевые положения закона: максимальный срок рассрочки — 6 месяцев с последующим сокращением до 4 месяцев с 1 апреля 2028 года. Сумма покупок без передачи данных в Бюро кредитных историй ограничивается 50 тысячами рублей. Размер штрафных процентов за просрочку платежей не превысит 20% годовых. Закон запрещает скрытые комиссии: стоимость договора не может быть выше цены товара, устраняет возможность навязывания страховки и дополнительных услуг. Также введен запрет на различие цен в зависимости от способа оплаты — теперь оплата наличными или в рассрочку не повлияет на итоговую стоимость товара.
Кроме того, на финансовом рынке появляются гибридные продукты, объединяющие возможности кредитных карт и рассрочек. Выбор оптимального решения зависит от финансовых возможностей, планов и дисциплины заемщика: кредитная карта подходит при возможности погасить долг быстро, рассрочка — для тех, кто предпочитает фиксированные платежи и прозрачные условия. Эксперт подчеркнул, что новый закон усилит права потребителей и повысит прозрачность операций по рассрочке, минимизируя финансовые риски.
