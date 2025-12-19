Экономист научил, как рассчитать семейную налоговую выплату

Для семьи, состоящей из мамы, папы и троих детей, проживающей в рассматриваемом регионе, для получения в 2026 году выплаты суммарный ежемесячный доход родителей в 2025 году должен быть не более 140250 рублей (1 683 000 рублей в год). Соответственно, если, допустим, родители в 2025 году зарабатывают одинаково по 70 125 рублей в месяц (841 500 рублей в год), то они смогут вернуть в 2026 году посредством данной выплаты по 58 905 рублей (7% от 841 500 рублей). Суммарный максимальный размер выплаты к получению на родителей из приведенного примера составляет 117 810 рублей.