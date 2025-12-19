Экономист научил, как рассчитать семейную налоговую выплату

«Ежегодная семейная выплата — на мой взгляд, это важный компонент системы социальной поддержки семей с детьми в Российской Федерации. Она будет осуществляться с 2026 года работающим родителям, имеющим двух и более детей», — сказал он.
Как пояснил экономист, посредством данной выплаты осуществляется возврат части уплаченного НДФЛ. Ежегодная семейная выплата направлена на обеспечение социальной поддержки наиболее нуждающихся в ней семей: это обеспечивается за счет предоставления помощи именно тем семьям, в которых среднедушевой доход до 1,5 прожиточных минимумов на душу населения.
Расчет размера выплаты базируется на учете региональной специфики: при выполнении вычислений используется именно тот прожиточный минимум, что установлен в регионе проживания семьи с детьми. Назначение и выплату ежегодной семейной выплаты будет осуществлять территориальный орган Социального фонда России.
Для получения выплаты, продолжил специалист, нужно будет подать заявление с помощью портала «Госуслуг» или лично в Социальный фонд России или МФЦ. При этом в большинстве случаев никакие документы собирать не потребуется: все поступит по каналам межведомственного взаимодействия.
Игорь Балынин добавил, что, чтобы определить право на назначение выплаты, нужно рассчитать среднедушевой доход в месяц в году, предшествующем году назначения выплаты. Для этого сумму дохода, полученную всеми членами семьи, нужно разделить на число членов семьи. Полученный результат не должен превышать 1,5-кратный размер прожиточного минимума на душу населения в регионе проживания семьи.
Также будет проводиться оценка имущественной обеспеченности: по тем же критериям, что и для получения единого пособия на детей. При наличии права на получение выплаты ее размер определяется как разница между уплаченным налогом и налогом, рассчитанным от той же налоговой базы по ставке 6%. По сути, налогоплательщикам-получателям данной семейной выплаты будет возвращаться наибольшая часть уплаченного налога — 7% из 13%.
«Считаю важным обратить внимание, что ежегодная семейная выплата предоставляется каждому из родителей: размер выплаты зависит от той суммы дохода, который был получен соответствующим родителем. Например, в регионе в 2025 году прожиточный минимум на душу населения равен 18,7 тысяч рублей. Соответственно, полтора прожиточных минимума будет равно 28050 рублей», — отметил эксперт.
Таким образом, подчеркнул он, для семьи, состоящей из мамы, папы и двоих детей, проживающей в рассматриваемом регионе, для получения в 2026 году выплаты суммарный ежемесячный доход родителей в 2025 году должен быть не более 112,2 тысяч рублей (1 346 400 рублей в год). Соответственно, если родители в 2025 году зарабатывают одинаково по 56,1 тысячи рублей в месяц (673 200 рублей в год), то они смогут вернуть в 2026 году посредством данной выплаты по 47 124 рублей (7% от 673 200 рублей).
Расчетным путем получаем, что суммарный максимальный размер выплаты к получению на родителей из приведенного примера составляет 94 248 рублей.
Для семьи, состоящей из мамы, папы и троих детей, проживающей в рассматриваемом регионе, для получения в 2026 году выплаты суммарный ежемесячный доход родителей в 2025 году должен быть не более 140250 рублей (1 683 000 рублей в год). Соответственно, если, допустим, родители в 2025 году зарабатывают одинаково по 70 125 рублей в месяц (841 500 рублей в год), то они смогут вернуть в 2026 году посредством данной выплаты по 58 905 рублей (7% от 841 500 рублей). Суммарный максимальный размер выплаты к получению на родителей из приведенного примера составляет 117 810 рублей.
В свою очередь, для семьи, состоящей из мамы, папы и четверых детей, проживающей в рассматриваемом регионе, для получения в 2026 году выплаты суммарный ежемесячный доход родителей в 2025 году должен быть не более 168 300 рублей (2 019 600 рублей в год). Соответственно, если, допустим, родители в 2025 году зарабатывают одинаково по 84 150 рублей в месяц (1 009 800 рублей в год), то они смогут вернуть в 2026 году посредством данной выплаты по 70 686 рублей (7% от 1 009 800 рублей).
«Расчетным путем получаем, что суммарный максимальный размер выплаты к получению на родителей из приведенного примера составляет 141 372 рубля», — заключил Игорь Балынин.
