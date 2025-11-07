Экономист научил, как подсчитать пенсию с советским стажем

Он напомнил, что советский стаж в контексте оценки объемов сформированных пенсионных прав — это тот стаж, что был у гражданина до 1 января 1991 года. В 2010 году в Российской Федерации проведена валоризация пенсионных прав граждан. Соответствующий федеральный закон был принят в июле 2009 года.
Валоризация предусматривала увеличение объема пенсионных прав, сформированных до 1 января 2002 года. В частности, они были увеличены на 10%.
Вместе с тем, продолжил экономист, при условии наличия у гражданина трудового стажа до 1 января 1991 года процент увеличения был выше и определялся по формуле: 10% (базовое увеличение для всех) + 1% за каждый полный год трудового стажа, приобретённого до 1 января 1991 года.
«Если, например, у гражданина было 2 года 4 месяца и 7 дней трудового стажа, приобретённого до 1 января 1991 года, то его пенсионные права, сформированные до 1 января 2002 года, были увеличены на 12%», — пояснил он.
Балынин добавил, что специальных заявлений о проведении валоризации подавать не нужно было — все перевели автоматически. Кроме того, в личном кабинете на сайте Социального фонда России каждый гражданин имеет возможность абсолютно бесплатно заказать справку о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица. Она будет сформирована автоматически в течение нескольких минут.
В данной справке при подсчете числа индивидуальных пенсионных коэффициентов, сформированных до 1 января 2015 года, учтена в том числе и сумма валоризации (при условии наличия периода трудовой деятельности до 1 января 2002 года). На граждан, которые не осуществляли трудовую деятельность до 1 января 2002 года, валоризация пенсионных прав не распространяется.
Если стаж в периоде до 1 января 2002 года присутствует, но до 1991-го отсутствует, то пенсионные права, сформированные до 2002 года были увеличены на 10%, заключил эксперт.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».