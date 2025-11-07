Экономист научил, как подсчитать пенсию с советским стажем

Он напомнил, что советский стаж в контексте оценки объемов сформированных пенсионных прав — это тот стаж, что был у гражданина до 1 января 1991 года. В 2010 году в Российской Федерации проведена валоризация пенсионных прав граждан. Соответствующий федеральный закон был принят в июле 2009 года.