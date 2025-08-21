Ричмонд
Экономист объяснил отставание зарплат от инфляции в России

Валерий Корнеев, доктор бизнес-администрирования, председатель Союза «Цифровой мир», рассказал россиянам о причинах отставания зарплат от инфляции.

Елена Парфенова
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

По словам эксперта, примерно до 2011 года рост заработных плат в стране опережал инфляцию, что приводило к увеличению реальных доходов населения. Это было возможно благодаря тому, что темпы экономического роста превышали инфляцию, давая businesses возможность повышать оплату труда.

В нынешних условиях ситуация кардинально изменилась, в эфире Общественной службы новостей рассказал Валерий Корнеев. Для своего развития предприятия вынуждены изыскивать внутренние резервы, и зачастую единственным доступным источником финансирования становятся фонды оплаты труда. Это происходит из-за крайне ограниченного доступа к внешним инвестициям: доля банковских кредитов в инвестициях составляет менее 9%, а привлечение средств через акционерный капитал также затруднено.

По его словам, в результате доля зарплат в структуре ВВП снижается, а реальные выплаты работникам падают. Компании, чтобы выжить, направляют средства, которые могли бы пойти на заработную плату, на инвестиционные нужды, поскольку другие финансовые ресурсы для них недоступны.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

