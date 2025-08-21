Экономист объяснил отставание зарплат от инфляции в России

В нынешних условиях ситуация кардинально изменилась, в эфире Общественной службы новостей рассказал Валерий Корнеев. Для своего развития предприятия вынуждены изыскивать внутренние резервы, и зачастую единственным доступным источником финансирования становятся фонды оплаты труда. Это происходит из-за крайне ограниченного доступа к внешним инвестициям: доля банковских кредитов в инвестициях составляет менее 9%, а привлечение средств через акционерный капитал также затруднено.
По его словам, в результате доля зарплат в структуре ВВП снижается, а реальные выплаты работникам падают. Компании, чтобы выжить, направляют средства, которые могли бы пойти на заработную плату, на инвестиционные нужды, поскольку другие финансовые ресурсы для них недоступны.
