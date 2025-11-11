Экономист: госдолг США превысит 40 трлн долларов из-за шатдауна

«И продолжение шатдауна, и продолжение текущей политики США приведет к новым рекордам. Вполне возможно, что к началу 2026 года госдолг США превысит психологическую отметку в 40 триллионов долларов. И самая большая проблема не в том, что США не может выплачивать госдолг, а в том, что стране будет все сложнее платить проценты по государственным казначейским обязательствам», — заключил экономист.