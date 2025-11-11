Экономист: госдолг США превысит 40 трлн долларов из-за шатдауна

«Текущий шатдаун в США является рекордным, потому что продолжается уже более месяца и затрагивает практически уже полтора миллиона государственных служащих в США. По разным данным, убытки от шатдауна достигают двух миллиардов долларов», — сказал он.
По словам эксперта, основной проблемой шатдауна станет уход государственных служащих, негативным образом повлияет на всю инфраструктуру страны, вплоть до ее парализации.
Большая проблема может возникнуть с социальным обеспечением и со страхованием, добавил экономист. Так, основные расходы по соцобеспечению и соцстрахованию, медстрахованию формируются из страховых фондов. Однако госслужащие обеспечивают выполнение этих функций.
Кроме того, если шатдаун затронет налоговую службу, то пополнение налогового бюджета окажется под вопросом.
«За временную приостановку работы придется расплачиваться государственному бюджету, выплачивать последующие компенсации, как это было при предыдущих шатдаунах. Или госслужащие будут уходить», — отметил он.
Говоря о влиянии шатдауна на государственный долг США, Сергей Зайнуллин указал, что показатель рос наиболее быстрыми темпами. Уже на начало ноября 2025 года он уже превысил 38 триллионов долларов, что является новым рекордом.
«И продолжение шатдауна, и продолжение текущей политики США приведет к новым рекордам. Вполне возможно, что к началу 2026 года госдолг США превысит психологическую отметку в 40 триллионов долларов. И самая большая проблема не в том, что США не может выплачивать госдолг, а в том, что стране будет все сложнее платить проценты по государственным казначейским обязательствам», — заключил экономист.
