Экономист Гапоненко предрек крах ЕС к 2030 году

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Европа к 2030 году станет аморфным, конфликтным, милитаризированным и экономически слабым пространством, превратившись из субъекта в объект мировой политики. Такое предположение изложил в своем докладе «Стратегический прогноз — Европа на пороге кризиса: новая реальность 2026−2030 гг.» кандидат экономических наук доцент РАНХиГС Николай Гапоненко.

Источник: Reuters

«Европейский союз к 2030 году будет существовать как аморфное, конфликтное пространство с ослабленными наднациональными институтами. “Стратегическая автономия” превратится в пустой звук», — говорится в документе, текст которого есть в распоряжении ТАСС.

Идея «единой Европы от Лиссабона до Владивостока» по окончании десятилетия окончательно уступит место реальности разделенного, милитаризированного и экономически ослабленного континента, уверен он.

Европа к 2030 году станет объектом, а не субъектом мировой политики.

«Ее внешняя политика будет все более синхронизирована с Вашингтоном, лишая Брюссель и ключевые столицы самостоятельности. Влияние на глобальные процессы в Африке, на Ближнем Востоке, странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) резко сократится», — заключил он.