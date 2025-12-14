Экономист Гапоненко предрек крах ЕС к 2030 году

«Европейский союз к 2030 году будет существовать как аморфное, конфликтное пространство с ослабленными наднациональными институтами. “Стратегическая автономия” превратится в пустой звук», — говорится в документе, текст которого есть в распоряжении ТАСС.
Идея «единой Европы от Лиссабона до Владивостока» по окончании десятилетия окончательно уступит место реальности разделенного, милитаризированного и экономически ослабленного континента, уверен он.
Европа к 2030 году станет объектом, а не субъектом мировой политики.
«Ее внешняя политика будет все более синхронизирована с Вашингтоном, лишая Брюссель и ключевые столицы самостоятельности. Влияние на глобальные процессы в Африке, на Ближнем Востоке, странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) резко сократится», — заключил он.