Экономист назвал пять главных нарушений самозанятых

Главным нарушением самозанятых является уклонение от уплаты налогов.
«Для самозанятых действует налог по ставке 4% (доходы от физлиц) и 6% (от юрлиц/ИП). Других обязательных платежей нет. Важно отражать каждую операцию в приложении “Мой налог” — это прямая обязанность по Конституции. В соответствии с Конституцией, каждый должен уплачивать налоги: такую обязанность нужно обязательно соблюдать. Второе нарушение — превышение годового лимита по доходам. Порог годового дохода для самозанятых — 2,4 млн рублей. При превышении этого лимита статус самозанятого теряется, рационально перейти в ИП», — подчеркнул Балынин.
Режим самозанятости также запрещает наем сотрудников — третье нарушение. При необходимости в персонале экономист рекомендовал оформлять статус индивидуального предпринимателя.
Четвертое серьезное нарушение — это подмена трудовых отношений договором с самозанятым в ситуациях, когда присутствуют классические признаки найма, такие как фиксированный режим работы, подчиненность и предоставление рабочего места.
Пятое нарушение — для самозанятых установлен перечень запрещенных видов деятельности, куда входят продажа подакцизных товаров, добыча и реализация полезных ископаемых, а с 2025 года — также майнинг и сделки с цифровой валютой. При этом разрешены такие направления, как домашние бьюти-услуги, долгосрочная и посуточная аренда жилья, пассажирские и грузовые перевозки, продажа собственной продукции, юридические консультации, фото — и видеосъемка на заказ, строительные работы и организация праздников.
По словам Балынина, отдельной распространенной ошибкой самозанятых является игнорирование формирования будущей пенсии, поскольку за них не платятся страховые взносы. Для решения этой проблемы предусмотрены варианты добровольного пенсионного накопления: взносы на обязательное пенсионное страхование, участие в негосударственном пенсионном фонде или использование программы долгосрочных сбережений.
В 2025 году минимальная сумма добровольного взноса для зачета полного года страхового стажа составляет 59 241,6 рубля, что позволяет получить примерно 0,975 индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК). Максимальный взнос в размере 473 932,8 рубля дает возможность сформировать до 7,799 ИПК.
