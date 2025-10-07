Экономист назвал пять главных нарушений самозанятых

«Для самозанятых действует налог по ставке 4% (доходы от физлиц) и 6% (от юрлиц/ИП). Других обязательных платежей нет. Важно отражать каждую операцию в приложении “Мой налог” — это прямая обязанность по Конституции. В соответствии с Конституцией, каждый должен уплачивать налоги: такую обязанность нужно обязательно соблюдать. Второе нарушение — превышение годового лимита по доходам. Порог годового дохода для самозанятых — 2,4 млн рублей. При превышении этого лимита статус самозанятого теряется, рационально перейти в ИП», — подчеркнул Балынин.