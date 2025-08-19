Ричмонд
Экономист Абрамов: яйца в России резко подорожали

Куриные яйца «Окские» категории С1 в российских магазинах подорожали на 11,6% с 9 по 16 августа. Об этом заявил Александр Абрамов, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

«По состоянию на 16 августа 2025 года значение Индекса Мишек упало на 1,7% за неделю. За неделю снизились цены на морковь (-12,5%), на плавленый сырный продукт “Фетакса” (-9,2%), детский мармелад Fruit-Tella (-9,1%) и бананы (-4,0%). В то же время выросли цены на яйца куриные “Окские” категории С1 (+11,6%)», — отметил он, беседуя с «Газетой.Ru».

Экономист продолжил, что значение Индекса Мишек за год увеличилось на 3,6%. За год подорожали апельсиновый сок J7 (+57,9%), подсолнечное масло «Олейна» (+15,0%), конфеты «Мишка косолапый» (+10,0%), молоко «Домик в деревне» 3,2% жирности (+4,8%), бюджетные куриные тушки (+4,7%), морковь (+2,9%), «Фетакса» (+1,5%) и детский мармелад Fruit-Tella (+1,1%).

Кроме того, подчеркнул эксперт, за год подешевели бананы (-25,0%), сливочное масло «Домик в деревне» (-12,2%), чай черный «Акбар» (-4,9%) и сельдь «Матиас» (-5,3%).

Ранее Росстат публиковал данные, согласно которым годовая инфляция в России в июле 2025 года составила 8,79% по сравнению с 9,40% на конец июня.

