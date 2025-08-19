Экономист Абрамов: яйца в России резко подорожали

«По состоянию на 16 августа 2025 года значение Индекса Мишек упало на 1,7% за неделю. За неделю снизились цены на морковь (-12,5%), на плавленый сырный продукт “Фетакса” (-9,2%), детский мармелад Fruit-Tella (-9,1%) и бананы (-4,0%). В то же время выросли цены на яйца куриные “Окские” категории С1 (+11,6%)», — отметил он, беседуя с «Газетой.Ru».