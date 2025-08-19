Экономист Абрамов: яйца в России резко подорожали

«По состоянию на 16 августа 2025 года значение Индекса Мишек упало на 1,7% за неделю. За неделю снизились цены на морковь (-12,5%), на плавленый сырный продукт “Фетакса” (-9,2%), детский мармелад Fruit-Tella (-9,1%) и бананы (-4,0%). В то же время выросли цены на яйца куриные “Окские” категории С1 (+11,6%)», — отметил он, беседуя с «Газетой.Ru».
Экономист продолжил, что значение Индекса Мишек за год увеличилось на 3,6%. За год подорожали апельсиновый сок J7 (+57,9%), подсолнечное масло «Олейна» (+15,0%), конфеты «Мишка косолапый» (+10,0%), молоко «Домик в деревне» 3,2% жирности (+4,8%), бюджетные куриные тушки (+4,7%), морковь (+2,9%), «Фетакса» (+1,5%) и детский мармелад Fruit-Tella (+1,1%).
Кроме того, подчеркнул эксперт, за год подешевели бананы (-25,0%), сливочное масло «Домик в деревне» (-12,2%), чай черный «Акбар» (-4,9%) и сельдь «Матиас» (-5,3%).
