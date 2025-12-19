НДС, утильсбор и штрафы застройщикам: о чем говорил Путин на прямой линии

Экономика и инфляция
Как отметил президент, за последние три года общий рост экономики составил 9,7%.
«Рост ВВП составляет 1%, но если взять за трехлетку последнюю, то общий рост 9,7%», — сказал он.
Что касается роста 1%, продолжил Путин, то это осознанные действия со стороны правительства и ЦБ, и всего руководства страны, связанные с таргетированием инфляции.
В целом эту задачу удается решать, потому что была поставлена цель снизить до 6%. Но она судя по всему будет 5,7−5,8%.
Снижение темпов экономического роста Путин назвал «сознательным шагом», «платой за сохранение качества экономики и макроэкономических показателей».
При этом, указал российский лидер, производство в стране растет.
«А что у нас дальше происходит? Промышленное производство выросло тоже на 1%, а вот обрабатывающая промышленность — на 3,1%. Производство сельскохозяйственной продукции выросло на 3,3%», — пояснил он.
Кроме того, в ходе прямой линии президенту задали вопрос про реально ощущаемую инфляцию и о росте цен на курицу «почти в два раза».
Путин отметил, что в прошлом году были высокие цены на яйца, но сейчас они снижаются. Также со следующего года вводятся новые меры поддержки семей с детьми, добавил он.
Конечно, мы все понимаем, что этого недостаточно. Будем дальше совершенствовать систему поддержки семей, стремиться к повышению уровня заработной платы. При повышении трудовых доходов государство не должно снижать эти меры поддержки.
Зарплаты и работа
Уровень безработицы в этом году стал еще ниже — 2,2%, в целом это очень хороший показатель, отметил Путин.
Президент также ответил на вопрос, как удержать молодых специалистов в России.
«У нас целая система все-таки выработана, и она в целом работает. Но самое-то главное что? Надо создавать социальность. Надо создавать лабораторную базу, потому что настоящий ученый — человек, увлеченный своей работой. Для него это может быть важнее, чем что-либо другое. Но и вот это “что-либо другое” тоже важно. Это уровень заработной платы, обеспечение, это условия, в которых человек живет. Все это постепенно будем делать. На это нацелена и целая система грантов, в том числе и мегагрантов», — сказал он.
Ученые говорят, что для молодых специалистов должны быть горизонты, чтобы финансирование было на 5 лет, продолжил президент. Многие, кто работал за рубежом, возвращаются, а западные коллеги нам «помогают», добавил президент.
Бюджет
Кроме того, сообщил российский лидер, растут международные резервы ЦБ, они составили $741,5 млрд. Дефицит бюджета составляет 2,6%.
«Самое главное заключается в том, что нам удалось. И надо отдать должное правительству: провели большую работу, удалось сбалансировать бюджет. Причем качество этой балансировки находится на уровне 2021 года. И это очень важный показатель устойчивости экономики и финансовой системы страны», — сказал глава государства.
Замороженные активы
Путин также прокомментировал информацию о том, что Европейский союз по итогам саммита принял решение не использовать российские активы для финансирования Украины.
Кража — это неподходящее определение. Кража — это тайное похищение, а у нас пытаются сделать открыто. Это грабеж. Но почему не получается? Потому что последствия могут быть тяжелые для грабителей. А в чем это заключается? Во-первых, это непросто сделать. Они ведь объявили не о том, что они просто будут грабить и забирать, а одна из идей — выдать кредит под залог наших активов. А кредит — это последствия для бюджета, увеличение бюджетного долга.
Он предупредил, что у этих действий могут быть и другие, более тяжелые последствия.
«Это не просто удар по имиджу, это подрыв доверия, в данном случае к еврозоне. Свои золотовалютные резервы в еврозоне хранят многие страны, не только Россия, но и те, у которых есть свободные ресурсы. Прежде всего, конечно, это нефтедобывающие страны. И вот они посмотрят на то, что происходит. Уже смотрят, уже у них возникают подозрения и сомнения, и опасения. Ну, а если это произойдет? Вы знаете, стоит только начать», — подчеркнул Путин.
Мошенничество
Путин добавил, что количество телефонного мошенничества сократилось на 7%, ущерб — на 33%.
«Количество преступлений подобного рода сократилось на 7%, как докладывает МВД, а ущерб — на 33%. То есть в целом результат положительный», — отметил он.
Но, подчеркнул президент, мошенничество никуда не делось.
«Злоумышленники будут и дальше совершенствовать свои усилия», — пояснил глава государства. — «Каким бы голосом человек не говорил, как только начинают говорить о деньгах или имуществе — сразу кладите трубку».
Ставка ЦБ
Банк России не только справляется, а действует ответственно, заявил президент. Так он прокомментировал решение ЦБ РФ снизить ключевую ставку с 16,5 до 16% годовых.
«Банк России не только справляется, а действует достаточно ответственно. Мы в самом конце прошлого года и в начале этого говорили с председателем Центробанка, с руководством правительства, экономического блока правительства о том, что необходимо принимать решения по таргетированию инфляции. Необходимо сделать все, чтобы экономика, макроэкономика России была здоровой, прочной», — сказал Путин.
Одной из проблем президент назвал снижение инвестиционной активности. Но Банк России фиксирует не большое снижение, а продолжение активности в кредитной сфере. И это вызывает необходимость действовать аккуратно, чтобы потом не потребовалось делать шаги в обратную сторону.
«Банк России стремится к стабильности в этой сфере. Достаточно ли снижения на 0,5%? Люди сделают оценки. И реакция со стороны реального сектора будет. И я догадываюсь какая», — сказал президент.
Налоги
Российский лидер также ответил на вопрос журналистов об изменениях в налоговой сфере. Он отметил, что власти, рассматривая варианты повышения доходов бюджета, пришли к выводу: наиболее правильным решением будет повышение налога на добавленную стоимость (НДС).
Путин подчеркнул, что вопрос долго обсуждался в правительстве и в администрации президента. В итоге было принято решение, что «самый правильный, честный и прозрачный способ решения — это повышение НДС», — сообщил президент.
Нужно избавиться от теневой экономики и от ухода в тень от неуплаты налогов. Нужно, чтобы при повышении налога это выразилось в реальных доходах бюджета. Конечная цель — снижение налогового бремени в будущем.
Пособия и льготы
Кроме того, Путин анонсировал новые меры поддержки для повышения рождаемости. Так, он призвал правительство не отменять льготы для многодетных с хорошим доходом.
«Из уплаченных 13% НДФЛ в семьях, где доходы являются скромными — меньше полутора прожиточного минимума на человека, — 7%, то есть большая часть уплаченного налога, вернется назад, в семью. Надеюсь, это будет реальный способ поддержки семей с детьми», — отметил глава государства.
Путин сказал, что власти будут выплачивать по одному прожиточному минимуму на каждого ребенка в малообеспеченных семьях. Однако президент признал все меры по повышению рождаемости недостаточными: он призвал правительство страны изменить подход к выплатам и перестать «наказывать рублем» многодетные семьи, повысивших свои доходы.
«Но, конечно, этого недостаточно. Ну что делать? Мы будем дальше совершенствовать меры поддержки, вся политика страны должна вокруг этого строиться. И, конечно, будем стремиться к повышению уровня заработной платы, чтобы доходы — особенно доходы семей с детьми — не падали. Нужно, чтобы при повышении трудовых доходов государство не снижало эти меры поддержки. Это, к сожалению, происходит сегодня. Это известная тема, когда семья с детьми получает льготы и поддержку, а когда трудовые доходы возрастают, государство сокращает эти льготы. Так вот, при повышении трудовых доходов общий доход не должен понижаться. Прошу правительство обратить на это внимание. Это бессмысленно. Бюджет на этом не зарабатывает, мы только дестимулируем людей к трудовой деятельности», — пояснил российский лидер.
Помимо этого, Путин призвал оказывать поддержку семьям, которые тратят на ЖКХ больше 22% своего семейного дохода.
Если расходы на коммунальные платежи, ЖКХ превышают 22% совокупного дохода семьи, в этом случае государство обязано оказать поддержку.
Недвижимость
Путин заявил, что важно сохранить и расширить программу льготной семейной ипотеки.
«Сохранение семейной ипотеки — здесь тоже надо еще поработать с этой ипотекой, под 6%, мы делали и будем делать дальше все для того, чтобы поддержать настрой молодых людей создавать семьи как можно раньше и детей заводить, это такой очень тонкий процесс», — отметил российский глава.
«Поэтому мы, конечно, будем продолжать меры поддержки», — подчеркнул Путин. Он обратил внимание, что в отдельных регионах процент по льготной ипотеке составляет не 6%, а только 2%.
«Можно взять ипотеку там. С милым и рай в шалаше, а это будет не шалаш, это будет уже квартира, но в тех местах, где процент по ипотеке составляет всего 2%, а не 6%», — заявил Путин.
Обсуждая расширение действующей льготной программы, он сообщил, что соответствующее решение уже принято.
«В регионах, где строится мало жилья, разрешено использовать семейную ипотеку на приобретение жилья с вторичного рынка. Все зависит от качества дома, конечно. Почти 900 городов включены в этот список. Если ваш город не включен, мы это сделаем. Изначально эта мера работала и на поддержку семей, и на поддержку строительного сектора», — отметил он.
Помимо этого, президент обратился к правительству РФ с просбой не продлевать мораторий на взыскание неустойки с застройщиков после 2025 года.
Мораторий на штрафы застройщиков действует с 2024 года. Как напомнил президент, его вводили, чтобы поддержать строительную отрасль в период пандемии.
Действует этот мораторий на штрафы до конца года. Полагаю, достаточно. И попрошу правительство мораторий не продлевать. Историю с мораторием на штрафы надо заканчивать. В целом нужно, безусловно, наладить системную работу, связанную с выполнением застройщиками своих обязательств. Мы в свое время принимали и решение по эскроу-счетам для того, чтобы защитить интересы граждан. И нужно к этому вернуться. Вернемся и сделаем.
По его словам, если не закончены какие-то строительные объекты, то нельзя начинать новые.
Утильсбор
Кроме того, глава государства объяснил, для чего понадобилось повышать утилизационный сбор на ввоз автомобилей.
Президент подчеркнул, что повышение коснулось далеко не всех автолюбителей и производилось для поддержки технологического развития государства и поддержки российских производителей.
«Повышение стоимости — это речь идет о дорогих машинах мощностью 160 л.с. Затрагивает граждан в основном в крупных городах с хорошими доходами. Связана мера с попыткой Минфина получить доход для технологического развития. Косвенно это поддерживает отечественный автопром», — отметил Путин.
