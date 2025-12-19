НДС, утильсбор и штрафы застройщикам: о чем говорил Путин на прямой линии

«Но, конечно, этого недостаточно. Ну что делать? Мы будем дальше совершенствовать меры поддержки, вся политика страны должна вокруг этого строиться. И, конечно, будем стремиться к повышению уровня заработной платы, чтобы доходы — особенно доходы семей с детьми — не падали. Нужно, чтобы при повышении трудовых доходов государство не снижало эти меры поддержки. Это, к сожалению, происходит сегодня. Это известная тема, когда семья с детьми получает льготы и поддержку, а когда трудовые доходы возрастают, государство сокращает эти льготы. Так вот, при повышении трудовых доходов общий доход не должен понижаться. Прошу правительство обратить на это внимание. Это бессмысленно. Бюджет на этом не зарабатывает, мы только дестимулируем людей к трудовой деятельности», — пояснил российский лидер.