Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЕК признала, что хочет выйти из сложной ситуации с экономикой за счет активов РФ

Европа хочет использовать замороженные российские активы для решения сложной экономической ситуации ЕС.

Источник: Reuters

Европейская комиссия признала, что хочет использовать изъятие замороженных российских активов для выхода из сложной экономической ситуации ЕС. Об этом в ходе брифинга заявил представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари.

«Применение статьи 122 (об экспроприации активов России большинством голосов — Прим. ред.) позволит Евросоюзу забрать ресурсы, которые помогут ему выйти из сложной экономической ситуации», — считает он.

По словам Уйвари, причиной упадка экономики ЕС стал украинский конфликт. Он оказывает негативное влияние не только на саму Украину, но и ситуацию в Европе в целом из-за продолжающейся поддержки Киева.

Москва неоднократно предупреждала страны Европы, что в случае незаконного изъятия суверенных активов России страна даст жесткий ответ. Президент РФ Владимир Путин также назвал воровством потенциальную конфискацию российских средств странами ЕС.