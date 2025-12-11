Европейская комиссия признала, что хочет использовать изъятие замороженных российских активов для выхода из сложной экономической ситуации ЕС. Об этом в ходе брифинга заявил представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари.
«Применение статьи 122 (об экспроприации активов России большинством голосов — Прим. ред.) позволит Евросоюзу забрать ресурсы, которые помогут ему выйти из сложной экономической ситуации», — считает он.
По словам Уйвари, причиной упадка экономики ЕС стал украинский конфликт. Он оказывает негативное влияние не только на саму Украину, но и ситуацию в Европе в целом из-за продолжающейся поддержки Киева.
Москва неоднократно предупреждала страны Европы, что в случае незаконного изъятия суверенных активов России страна даст жесткий ответ. Президент РФ Владимир Путин также назвал воровством потенциальную конфискацию российских средств странами ЕС.