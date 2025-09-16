ЕК предложит торговые меры против Израиля из-за войны в Газе

«Мы хотим взять под контроль город Газа, потому что сегодня это главный символ власти ХАМАС. Если Газа падет сегодня, падут и они», — заявил глава Минобороны Исраэль Кац. По словам министра, от палестинского движения требуются «только две вещи, на которые они не согласятся добровольно: освободить заложников и разоружиться». Если ХАМАС не выполнит эти условия, «они заплатят цену и Газа будет уничтожена».