ЕК предложит торговые меры против Израиля из-за войны в Газе

Еврокомиссары в среду, 17 сентября, рассмотрят новые санкции против Израиля из-за продолжающейся войны в секторе Газа, сообщила представитель ЕК Паула Пиньо, передает Reuters.
Члены комиссии примут пакет мер в отношении Израиля, включая «предложение о приостановке действия некоторых торговых положений» с этой страной, заявила Пиньо.
Глава европейской дипломатии Кая Каллас подтвердила, что Брюссель рассматривает приостановку торговых положений в рамках Соглашения об ассоциации между Израилем и ЕС. «Этот шаг, безусловно, будет иметь высокую цену для Израиля», — сказала она Euronews. В 2024 году торговля между сторонами составила €42,6 млрд.
Для принятия мер необходимо квалифицированное большинство государств-членов, то есть по крайней мере одна из крупных стран — Германия или Италия — должна поддержать инициативу, пишет издание. Обе страны ранее блокировали предложения на уровне ЕС по давлению на Израиль.
Армия Израиля в ночь на 16 сентября начала наступление на город Газа с целью оккупировать его, сообщил портал Axios со ссылкой на израильских чиновников. Позднее проведение «интенсивной операции» подтвердил премьер Биньямин Нетаньяху. Две дивизии ЦАХАЛ заняли значительную часть центра города, пишет Jerusalem Post, армия призвала местных жителей немедленно эвакуироваться, поскольку теперь город «официально стал опасной зоной боевых действий».
«Мы хотим взять под контроль город Газа, потому что сегодня это главный символ власти ХАМАС. Если Газа падет сегодня, падут и они», — заявил глава Минобороны Исраэль Кац. По словам министра, от палестинского движения требуются «только две вещи, на которые они не согласятся добровольно: освободить заложников и разоружиться». Если ХАМАС не выполнит эти условия, «они заплатят цену и Газа будет уничтожена».
В этот же день международная комиссия ООН опубликовала доклад, в котором говорится, что эксперты, назначенные Советом ООН по правам человека, признали действия Израиля в Газе геноцидом. Израильский МИД отверг заключение комиссии и заявил, что отчет «полностью основан на лжи ХАМАС», которую ранее опровергли другие исследователи.