ЕК предложила ввести санкции против российских и иностранных банков

«Мы вводим запрет на транзакции для дополнительных банков в России и для банков в третьих странах», — сказала она.
По словам главы ЕК, это делается для «устранения финансовых лазеек», которые Россия якобы «использует для обхода санкций».
Кроме того, Евросоюз введет полный запрет на сделки с российскими компаниями «Роснефть» и «Газпромнефть».
«Все транзакции с крупными энергетическими компаниями “Роснефть” и “Газпромнефть” теперь будут полностью запрещены», — сказала фон дер Ляйен.
Также, по словам европейской чиновницы, Еврокомиссия хочет полностью запретить импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России. Помимо этого, ЕК предложила ввести санкции против 45 компаний из России и третьих стран.
«Мы также добавляем (в санкционный список — ред.) 45 компаний из России и третьих стран», — отметила она.
Утверждается, что эти компании якобы «оказывают прямую или косвенную поддержку российскому военно-промышленному комплексу».
При этом Еврокомиссия не включила вторичные санкции против Индии и Китая в свое предложение по 19-му пакету санкций против России, несмотря на призывы США.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».