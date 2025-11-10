ЕК допустила продажу активов «Лукойла» в странах ЕС

Помимо Litasco, «Лукойлу» принадлежат два нефтеперерабатывающих завода в Европе — в Румынии и Болгарии, а также сеть АЗС Teboil. Также он является оператором проекта «Западная Курна-2» в Ираке с долей 75%. Есть ряд активов в Африке, где у «Лукойла» 50%. Кроме того, в некоторых зарубежных проектах компания выступает миноритарием.