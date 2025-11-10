ЕК допустила продажу активов «Лукойла» в странах ЕС

«Все сделки, связанные с продажей активов “Лукойла”, должны соблюдать соответствующие обязательства по санкциям, однако позвольте мне также напомнить вам, что в настоящее время “Лукойл” не подпадает под санкции ЕС», — сказала она, отвечая на вопрос, поддерживает ли ЕК страны, которые хотят как-то решить проблему активов «Лукойла».
«Лукойл» в конце октября заявил, что в связи с введением рядом государств санкций в отношении него и его дочерних компаний намерен продать свои зарубежные активы и уже начал рассматривать предложения от потенциальных покупателей.
Минфин США 22 октября ввел санкции против «Лукойла» и его дочерних компаний, в которых он владеет долей более 50%. Все операции с ними должны быть завершены до 21 ноября. ЕС в рамках 19-го пакета санкций, опубликованного 23 октября, ввел ограничения против торгового подразделения «Лукойла» Litasco Middle East DMCC со штаб-квартирой в Дубае.
Помимо Litasco, «Лукойлу» принадлежат два нефтеперерабатывающих завода в Европе — в Румынии и Болгарии, а также сеть АЗС Teboil. Также он является оператором проекта «Западная Курна-2» в Ираке с долей 75%. Есть ряд активов в Африке, где у «Лукойла» 50%. Кроме того, в некоторых зарубежных проектах компания выступает миноритарием.