Эх, прокачу! Как новый закон о такси изменит рынок пассажирских перевозок

Российский рынок такси стоит на пороге крупнейшей трансформации за последние годы. Новый документ изменит правила игры для всех участников отрасли — от крупных агрегаторов и таксопарков до самозанятых водителей и их клиентов. Хотя закон вступит в силу весной следующего года — эффект от него отрасль уже начнет ощущать в ближайшее время, когда таксопарки начнут массово избавляться от иномарок, не вошедших в список Минпромторга. Власти уверяют, что цель изменений — поддержать отечественных производителей авто и повысить качество услуг. Эксперты же утверждают, что закон в нынешнем виде грозит ростом цен, дефицитом машин и турбулентностью на вторичном рынке машин.
На переднем плане
Опубликованный Минпромторгом список автомобилей, допущенных к работе в такси, стал ключевым элементом предстоящей реформы. В него вошли более 20 моделей машин, произведенных под брендами Lada, УАЗ, Sollers, Evolute, Voyah и Москвич. В перечне есть седаны, кроссоверы, внедорожники и 7-местные модели, как с традиционными ДВС, так и гибридные и полностью электрические.
В ближайшее время ожидается его расширение — в перспективе в перечень могут попасть модели, выпускаемые в Белоруссии, как например Belgee. Также в список могут войти марки, собираемые на российских площадках по схеме крупноузловой сборки: модели Haval после запуска завода автокомпонентов в Тульской области, автомобили бренда Tenet и машины с калининградского «Автотора». Однако пока список выглядит достаточно узким, особенно для масштабов российского рынка такси.
«Вообще это закон мне кажется чрезмерно жестким. Нигде в мире, насколько я знаю, такого нет. Если есть какие-то преференции для тех, кто покупает отечественные автомобили, например, как в Германии, то это преференции налоговые, не более», — комментирует Игорь Можаретто, автоэксперт и партнер аналитического агентства Автостат.
Таксопарки на распутье
Для таксопарков это решение означает необходимость пересмотра бизнес-стратегий. Транспортным компаниям придется массово избавляться от иномарок, не соответствующих требованиям закона. Автомобили должны будут набрать не менее 3200 баллов локализации, чтобы продолжить работу в такси. Это требование выведет с рынка такие модели, как Kia Rio, Hyundai Solaris и многие другие, составлявшие основу экономкласса. Соответственно, вырастет спрос на ограниченный перечень моделей, что автоматически спровоцирует рост цен у автодилеров и временные трудности с ассортиментом.
Таксопарки уже начали оценивать потенциальные затраты. Обновление автопарка — это не просто покупка новых машин. Это переобучение водителей, перестройка логистики, заключение новых договоров с производителями и сервисными центрами. Особенно остро это почувствуют региональные перевозчики, где парк в основном состоит из иномарок с пробегом. Для них переход может стать тяжелым финансовым испытанием.
Одновременно эксперты прогнозируют, что на вторичный рынок хлынет несколько сотен тысяч автомобилей, поработавших в такси. При этом массовых продаж пока нет — участники рынка ждут возможных доработок закона и сигналов от государства. Обычно автомобили, использовавшиеся в такси, продаются с существенной уценкой: трехлетняя машина может потерять более половины стоимости. Таксопарки будут стремиться как можно быстрее продать машины, чтобы сократить убытки. Дополнительный риск — недостоверные данные о пробеге и истории обслуживания. Нередки случаи, когда пробег скручивается, а технические проблемы скрываются. Поэтому покупка автомобиля из-под такси для частного лица несет высокие риски.
Кто за что заплатит?
Увеличение спроса на ограниченный набор моделей приведет к росту цен на них. Таксопарки и агрегаторы будут вынуждены заложить дополнительные расходы в тарифы. К тому же замена автопарка потребует инвестиций, которые тоже лягут на плечи водителей и пассажиров. Сокращение модельного ряда приведет к дефициту машин и росту их стоимости. Транспортным компаниям придется закупать ограниченное количество моделей по растущим ценам, обновлять автопарки, переобучать персонал и перестраивать бизнес-процессы.
Эксперты прогнозируют, что средняя стоимость поездок на такси при таком развитии событий может вырасти на 25−30%. Однако напрямую этот рост связан не столько с новым законом, сколько с общими экономическими факторами — повышением НДС и инфляцией. Новый перечень автомобилей лишь усиливает давление на отрасль, ускоряя рост себестоимости перевозок.
«Рост себестоимости поездок на такси является неизбежным последствием внедрения новых требований. Ограничение выбора автомобилей приведет к увеличению спроса на утвержденные модели, сокращению конкуренции между производителями и необходимости обновления автопарков такси. Рост операционных затрат сервисов такси создадут условия для повышения тарифов для конечных потребителей», — считают в пресс-службе ГК АвтоСпецЦентр.
Отдельная и крайне болезненная тема — самозанятые водители. Если с крупными таксопарками государство может выстроить диалог и проконтролировать выполнение требований, то ситуация с самозанятыми пока остается неясной. На сегодняшний день нет четкого ответа, на каких автомобилях смогут работать индивидуальные водители после вступления закона в силу.
Здесь возможны два сценария. Первый — часть самозанятых уйдет в «серую» зону, продолжая работать неофициально и не соблюдая требования регуляторов. Это приведет к сокращению предложения легальных поездок и росту тарифов в «белом» сегменте. В Госдуме уже заявляют, что таким водителям разрешат работать на своих автомобилях до «полной выработки ресурса», однако в тексте закона такие нормы пока не закреплены.
Второй — они будут вынуждены покупать новые отечественные машины, что не всегда финансово доступно. В обоих случаях последствия скажутся на потребителях: дефицит машин и рост цен на них практически будут неизбежны.
Возможности для автопрома
Несмотря на риски, реформа может стать стимулом для развития автопрома. Повышение спроса на локализованные модели создает предпосылки для увеличения объемов сборки и расширения производственных мощностей. Возможно появление новых сборочных линий, в том числе по схеме крупноузловой сборки, которая уже активно применяется в России. Это даст заводам возможность увеличить производство и создать дополнительные рабочие места.
Тем не менее рассчитывать на одномоментный технологический прорыв не стоит. Новые линии будут ориентированы на удовлетворение административного спроса, а не на создание конкурентоспособных моделей для мирового рынка. Речь идет не о глубоких инвестициях в технологии, а скорее о тактических мерах по обходу высоких таможенных платежей и утилизационных сборов.
Основная цель — обойти высокие таможенные пошлины и утилизационные сборы, а не создать конкурентоспособные машины мирового уровня. Подобный подход может дать краткосрочный эффект, но не решит системных проблем отрасли.
Что дальше?
За оставшееся до 1 марта 2026 время, государству предстоит внимательно отслеживать ситуацию. Необходимо обеспечить достаточное предложение автомобилей, разработать понятные правила для самозанятых и создать стимулы для обновления автопарков. Только так реформа сможет достичь своих целей — повышения качества такси и поддержки автопрома: без разрушительных последствий для рынка и потребителей. Если же изменения будут реализованы в жесткой и негибкой форме, нас может ожидать рост цен, дефицит машин и уход части рынка в тень.
Успешная же реализация закона возможна по аналогии с реформой общественного транспорта начала 2000-х годов. Тогда переход на новые стандарты был поддержан мерами стимулирования и субсидиями, что позволило избежать коллапса.
Эксперты и представители отрасли считают, что и в случае с новым законом о локализации такси необходимо:
Увеличить число моделей, доступных для работы;
Разработать льготные программы закупок для таксопарков;
Гибко подходить к включению марок в перечень Минпромторга;
Урегулировать статус самозанятых водителей;
Предусмотреть прозрачные переходные механизмы.
Если государство своевременно расширит перечень моделей, обеспечит доступность автомобилей и даст бизнесу понятные правила, переход пройдет относительно мягко. Если же закон останется в жесткой форме, без мер поддержки и уточнений, отрасль может столкнуться с дефицитом машин, уходом части рынка в тень и ростом цен для конечных потребителей.
«Ну, а что касается списка, на сегодняшний день он, конечно, неполный. Его будут дополнять: каким-то образом в нем уже появились две новые марки. Еще, может быть, кто-то появится из тех, кто собирает машины здесь, так что список будет расширяться и вполне возможно, что машин там будет достаточно», — резюмирует автоэксперт Игорь Можаретто.
