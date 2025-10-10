Эх, прокачу! Как новый закон о такси изменит рынок пассажирских перевозок

Российский рынок такси стоит на пороге крупнейшей трансформации за последние годы. Новый документ изменит правила игры для всех участников отрасли — от крупных агрегаторов и таксопарков до самозанятых водителей и их клиентов. Хотя закон вступит в силу весной следующего года — эффект от него отрасль уже начнет ощущать в ближайшее время, когда таксопарки начнут массово избавляться от иномарок, не вошедших в список Минпромторга. Власти уверяют, что цель изменений — поддержать отечественных производителей авто и повысить качество услуг. Эксперты же утверждают, что закон в нынешнем виде грозит ростом цен, дефицитом машин и турбулентностью на вторичном рынке машин.