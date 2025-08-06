Эфиопия отказала России в аренде гражданских самолетов у авиакомпании Ethiopian Airlines, пишет местное издание Capital со ссылкой на Управление гражданской авиации Эфиопии (ECAA).
Накануне CH-Aviation сообщила со ссылкой на ведомство, что Россия выразила заинтересованность в аренде самолетов с обслуживанием у Ethiopian Airlines, а также предложила сотрудничество в сфере технического обслуживания авиатехники. Переговоры на эту тему, по данным издания, прошли 29 июля в Аддис-Абебе: российская делегация во главе с торгпредом в Эфиопии Ярославом Тарасюком встречалась с генеральным директором ECAA Йоханнесом Аберой.
Ведомство, как сообщает Capital, ответило отказом на российское предложение: в ECAA заявили, что у него нет полномочий давать распоряжения национальному перевозчику относительно лизинга самолетов. Там подтвердили, что дискуссии на эту тему действительно были.
Генеральный директор Ethiopian Airlines Group Месфин Тасев заявил, что компания не вела предметных переговоров с Россией об аренде лайнеров и никаких договоренностей по этому вопросу достигнуто не было. «Россия находится под санкциями США, а Ethiopian Airlines имеет сильные операционные и коммерческие связи с Соединенными Штатами. Мы работаем в соответствии с международным регулированием и законодательством США и не готовы брать на себя риски нарушения этих законов», — пояснил он.
Тасев также отметил, что авиакомпания сама ищет дополнительные самолеты, чтобы удовлетворить растущий спрос на грузовые и пассажирские перевозки.
РБК направил запрос в пресс-службу Минтранса.
Российские авиакомпании столкнулись с проблемами с поставками запчастей и обслуживанием воздушных судов из-за санкций, введенных после начала военной операции на Украине. Евросоюз, в частности, запретил экспортировать в страну самолеты, запчасти и технологии авиастроения.
В марте президент и исполнительный директор Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи заявил в интервью РБК, что американский и иностранный бизнес в стране в первую очередь ждет смягчения санкций в сфере обслуживания самолетов и поставки авиазапчастей. Российские предприниматели также называли этот вопрос одним из приоритетных.
Москва не раз называла западные санкции незаконными.