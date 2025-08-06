Эфиопия отказала России в аренде гражданских самолетов

Генеральный директор Ethiopian Airlines Group Месфин Тасев заявил, что компания не вела предметных переговоров с Россией об аренде лайнеров и никаких договоренностей по этому вопросу достигнуто не было. «Россия находится под санкциями США, а Ethiopian Airlines имеет сильные операционные и коммерческие связи с Соединенными Штатами. Мы работаем в соответствии с международным регулированием и законодательством США и не готовы брать на себя риски нарушения этих законов», — пояснил он.