Единым фронтом: США и ЕС раскрыли детали санкций против российской нефти

В один момент под удар попали два нефтяных гиганта, контролирующие 65% нефтедобычи страны и значительную долю экспорта. Минфин США уточнил, что под санкции попадают еще 34 предприятия, включая добывающие подразделения, НПЗ и трейдинговые компании. Включение в SDN-лист означает полную блокировку активов под юрисдикцией США и запрет любых операций с участием американских лиц. Однако на практике это лишь вершина айсберга. Американское правило «50 процентов» автоматически распространяет блокировку на все дочерние структуры, где доля «Лукойла» или «Роснефти» превышает половину — напрямую или через цепочки владения. Таким образом, даже если конкретная компания не названа в списке, юридически она уже заблокирована.