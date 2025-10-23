Единым фронтом: США и ЕС раскрыли детали санкций против российской нефти

Американская часть санкций
В один момент под удар попали два нефтяных гиганта, контролирующие 65% нефтедобычи страны и значительную долю экспорта. Минфин США уточнил, что под санкции попадают еще 34 предприятия, включая добывающие подразделения, НПЗ и трейдинговые компании. Включение в SDN-лист означает полную блокировку активов под юрисдикцией США и запрет любых операций с участием американских лиц. Однако на практике это лишь вершина айсберга. Американское правило «50 процентов» автоматически распространяет блокировку на все дочерние структуры, где доля «Лукойла» или «Роснефти» превышает половину — напрямую или через цепочки владения. Таким образом, даже если конкретная компания не названа в списке, юридически она уже заблокирована.
При этом Вашингтон предусмотрел «смягчители»: четыре генеральные лицензии, позволяющие рынку аккуратно свернуть сделки без паники. Самая важная (GL 126) дает месяц, до 21 ноября по американскому времени (22 ноября по МСК), чтобы завершить текущие операции и перевести расчеты на заблокированные счета. Тем не менее эти послабления не меняют сути: американским компаниям и банкам запрещено любое взаимодействие с «Лукойлом» и «Роснефтью», а иностранные партнеры теперь рискуют попасть под вторичные санкции, если продолжат обслуживание их сделок.
Европейская доля
Европейский пакет стал дополнением американского. Помимо запрета на импорт сжиженного природного газа из России и банковских блокировок, в нем впервые появились криптовалютные ограничения: резидентам РФ запрещено владеть, управлять и получать услуги от европейских криптосервисов. Также Брюссель ввел прямой запрет на работу с токенами A7A5 и другими инструментами цифровых активов, которые, по мнению регуляторов, могут использоваться для обхода финансовых ограничений.
Кроме этого, появились новые блокировки для банков: МТС-банк, Альфа-банк, Absolut Bank, NPO «Istina», Zemsky Bank, а также их филиалы в Беларуси, Казахстане и Китае. Под санкции попали также Belgazprombank, BelVEB, VTB Bank (Беларусь, Казахстан, Шанхай) и ряд финансовых организаций Таджикистана.
Брюссель дополнил документ мерами против портов, которые будут обслуживать российскую нефть по ценам выше потолка, и предупредил о рисках вторичных санкций для транзитных маршрутов. Таким образом, США, ЕС и Великобритания выстраивают единый «санкционный контур». Лондон еще 15 октября ввел собственные меры против «Роснефти» и «Лукойла», а теперь к нему присоединились Вашингтон и Брюссель.
Что ждет рынок?
В краткосрочной перспективе аналитики ожидают снижения закупок российской нефти в декабре со стороны ключевых иностранных покупателей. Однако это падение, вероятно, будет частично компенсировано ростом загрузки российских НПЗ, которые находились на внеплановых ремонтах в августе и сентябре 2025 года. Уже к январю 2026 года ситуация может стабилизироваться или выйти на новый паритет.
Давление на нефтяной сектор РФ толкает мировые котировки на нефть вверх. Одновременно с этим, как это бывает при новых витках санкций в отношении нефтяного сектора, расширяется дисконт. Вопрос — какой эффект окажется сильнее. На среднесрочном горизонте считаем, что средняя экспортная цена на нефть может снизиться, в том числе на фоне общемировых котировок.
Полного вытеснения российской нефти с рынка ждать не стоит. Значительный дисконт делает ее привлекательной для трейдеров второго и третьего эшелона, готовых работать вне западных правил. Для них это шанс заработать на арбитраже, а для российских компаний — возможность сохранить поток продаж, пусть и с более длинной логистикой.
Стратегия выживания
Российская экономика живет под санкциями уже несколько лет, и российские компании наверняка готовились к подобному сценарию. Главная интрига — сможет ли сохранить устойчивость логистика, обеспечивающая экспорт нефти вне западных страховых схем. Если все продолжит работать хотя бы с небольшими сбоями — объемы поставок и нефтепродуктов вряд ли резко сократятся. Но в случае арестов судов или давления на порты ситуация может заметно ухудшиться.
Аналитики отмечают: пока очевидных последствий для добычи, переработки и экспорта не видно, ведь большинство предприятий, указанных в сообщении Минфина США, работают исключительно внутри России и не имеют активов в Америке. «Уверен, что обе компании выдержат этот санкционный удар, — считает эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. — Вряд ли зарубежные покупатели массово откажутся от нефти “Лукойла” или “Роснефти”: альтернативных поставщиков схожего качества немного, а свободных объёмов нет».
В отрасли также признают, что схемы поставок усложнятся. Придется активнее использовать посредников и трейдеров, чтобы «размывать» происхождение сырья, что увеличит издержки. Зачастую нефть может формально проходить через офшорные структуры — «на бумаге» происхождение будет указано как, скажем, Вануату.
Кто заплатит цену санкций?
Эксперты считают, что главным пострадавшим станет корпоративный сектор. Именно компаниям придется нести дополнительные расходы, маскировать маршруты и платить посредникам. Государство же продолжит получать налоги на добычу полезных ископаемых, которые начисляются с объема, а не с рентабельности. История показывает, что предыдущие санкции против «Газпромнефти» или «Сургутнефтегаза» не привели к падению добычи. Поэтому бюджет, вероятно, не пострадает, тогда как компании столкнутся с ростом транзакционных расходов, потерей доли рынка и давлением на прибыль.
Российский фондовый рынок уже давно чувствует санкционное давление. Акции нефтегазовых компаний страдают от крепкого рубля, слабой динамики мировых цен и общего пессимизма инвесторов. Попадание российских компаний под санкции, конечно усилило негатив в краткосрочной перспективе, но серьезного обвала пока не произошло. Если геополитика продолжит обостряться, а Банк России не смягчит риторику на ближайшем заседании, а индекс Мосбиржи может уйти ниже 2500 пунктов. Снижение ключевой ставки могло бы стать временной поддержкой рынку в сложившихся обстоятельствах.
Котировки Brent растут сегодня на 5%. Если бы рынок ожидал полного прекращения поставок от «Лукойла» и «Роснефти», рост котировок нефти должен был быть куда более значительным. Акции российских нефтяных компаний уже долгое время находятся под давлением из-за крепкого рубля, слабых цен на нефть и в целом негативного фона на российском фондовом рынке (указанные факторы могут продолжать давить на котировки нефтегазовых компаний).
Что ждать дальше?
Экономисты осторожны в прогнозах: негативный эффект санкций пока сложно подсчитать. Никто не знает, как поведет себя логистика, какие банки согласятся проводить расчеты и насколько быстро появятся новые посредники. Но общий вывод звучит так: выход будет найден, вопрос лишь во времени.
Рынок, несмотря на политические сигналы, по-прежнему исходит из логики спроса и предложения. Пока нефть и СПГ нужны на рынке, они найдут дорогу к покупателю: даже если путь станет длиннее, а дисконт — глубже.
Пока очевидных последствий для добычи, переработки и экспорта нефти из России не прослеживается, так как перечисленные в сообщении Министерства финансов США предприятия ведут свою деятельность исключительно в России и внешнеторговые операции вряд ли напрямую ведут. Сомневаюсь, что у них есть какое-то имущество в США. К тому же, «Роснефть» и «Лукойл» могли ранее просчитывать подобный сценарий развития событий и к нему готовиться.
