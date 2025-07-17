Economist: инвесторы не верят угрозам Трампа ввести жесткие санкции против РФ

Согласно изданию, в теории Трамп может ввести против РФ санкции, которые приведут к заметному снижению доходов Москвы от экспорта нефти. Однако, как добавил журнал, по-настоящему серьезные рестрикции могут вызвать рост цен на сырье на глобальных рынках, что приведет к «инфляционному шоку» в самих Соединенных Штатах. The Economist отметил, что угрозы санкций со стороны Трампа нельзя считать убедительными, учитывая нежелание Белого дома вступать в полномасштабную торговую войну с КНР и продолжающиеся переговоры с Индией. Именно на эти две страны приходится основная часть экспорта российской нефти.