Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЕЦБ: стейблкоины могут привести к оттоку банковских вкладов в еврозоне

Стейблкоины могут привести к оттоку ценных розничных депозитов из банков еврозоны, а их любое массовое изъятие способно вызвать серьезные риски для глобальной финансовой стабильности. С таким предупреждением выступил в понедельник Европейский центральный банк (ЕЦБ).

Елизавета Сидорова
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

Стейблкоины — цифровые активы, предназначенные для поддержания стабильной стоимости, — становятся все популярнее. Как отмечает Reuters, их рыночная стоимость сейчас превышает $280 млрд. Это относительно небольшая цифра, но все же заметная, поскольку эмитенты стейблкоинов входят в число крупнейших покупателей казначейских облигаций США.

Хотя стейблкоины предназначены для сохранения стоимости и осуществления трансграничных платежей, на практике они используются главным образом для покупки криптоактивов, отмечает ЕЦБ. По данным банка, около 80% всех операций на централизованных криптобиржах по всему миру проводится с использованием стейблкоинов.

«Значительный рост стейблкоинов может привести к оттоку розничных депозитов, что сократит важный источник финансирования для банков и сделает их финансирование в целом более нестабильным», — заявили в ЕЦБ.

Но, как отмечается в статье, основной риск связан с возможной паникой среди инвесторов: два крупнейших стейблкоина входят в число крупнейших держателей казначейских векселей США, а объём их резервов сопоставим с 20 крупнейшими фондами денежного рынка.

«Набег на эти стейблкоины может привести к срочной распродаже их резервных активов, что может повлиять на функционирование рынков казначейских облигаций США», — добавили в ЕЦБ.

Такие операции могут повлиять и на еврозону, если организация из Европейского союза и организация из третьей страны совместно выпустят взаимозаменяемую стабильную монету, поскольку в ЕС действуют более строгие правила и инвесторы с большей вероятностью выберут ее для погашения.

«Это может привести к тому, что у эмитентов из ЕС будет недостаточно резервных активов под контролем органов власти ЕС для удовлетворения совокупных запросов на погашение, поступающих от держателей токенов из ЕС и других стран, что усилит риски в ЕС», — добавили в ЕЦБ.

Узнать больше по теме
Эмитент: кто или что стоит за ценными бумагами
Выпуская ценные бумаги, эмитенты привлекают капитал, обещая инвесторам доход в будущем. Каждый раз при их выпуске приходят в движение потоки денег: от инвесторов к бизнесу, от бизнеса к новым технологиям и рабочим местам. Без эмитентов инвестиционные рынки были бы пусты, а возможности для роста компаний ограничены. Об эмитентах и пойдет речь в этой статье.
Читать дальше