ЕЦБ: стейблкоины могут привести к оттоку банковских вкладов в еврозоне

Стейблкоины — цифровые активы, предназначенные для поддержания стабильной стоимости, — становятся все популярнее. Как отмечает Reuters, их рыночная стоимость сейчас превышает $280 млрд. Это относительно небольшая цифра, но все же заметная, поскольку эмитенты стейблкоинов входят в число крупнейших покупателей казначейских облигаций США.
Хотя стейблкоины предназначены для сохранения стоимости и осуществления трансграничных платежей, на практике они используются главным образом для покупки криптоактивов, отмечает ЕЦБ. По данным банка, около 80% всех операций на централизованных криптобиржах по всему миру проводится с использованием стейблкоинов.
«Значительный рост стейблкоинов может привести к оттоку розничных депозитов, что сократит важный источник финансирования для банков и сделает их финансирование в целом более нестабильным», — заявили в ЕЦБ.
Но, как отмечается в статье, основной риск связан с возможной паникой среди инвесторов: два крупнейших стейблкоина входят в число крупнейших держателей казначейских векселей США, а объём их резервов сопоставим с 20 крупнейшими фондами денежного рынка.
«Набег на эти стейблкоины может привести к срочной распродаже их резервных активов, что может повлиять на функционирование рынков казначейских облигаций США», — добавили в ЕЦБ.
Такие операции могут повлиять и на еврозону, если организация из Европейского союза и организация из третьей страны совместно выпустят взаимозаменяемую стабильную монету, поскольку в ЕС действуют более строгие правила и инвесторы с большей вероятностью выберут ее для погашения.
«Это может привести к тому, что у эмитентов из ЕС будет недостаточно резервных активов под контролем органов власти ЕС для удовлетворения совокупных запросов на погашение, поступающих от держателей токенов из ЕС и других стран, что усилит риски в ЕС», — добавили в ЕЦБ.