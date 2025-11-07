E1.ru: «Уралвагонзавод» планирует уволить 10% сотрудников к началу 2026 года

Руководство «Уралвагонзавода» намерено до февраля 2026 года провести оптимизацию, сократив 10% штата. Об этом пишет E1.ru со ссылкой на приказ исполнительного директора предприятия. На заводе изданию подтвердили сведения о некоторых изменениях, но не уточнили, сколько человек планируют уволить.