Джим Керри избавился от особняка в США c многомиллионной скидкой

По словам издания, покупателя найти получилось не сразу. Впервые актер пытался продать дом в 2023 году — тогда он запросил за него 29 миллионов долларов, но сделка не состоялась. Сейчас новый владелец отдал за недвижимость 18,75 миллиона долларов.