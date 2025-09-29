Двухэтапную индексацию страховых пенсий приостановили до 2027 года

«Приостановление до 1 января 2027 года двухэтапной индексации страховых пенсий в соответствии с нормами федерального закона “О страховых пенсиях”. В 2026 году страховые пенсии и фиксированные выплаты к ним будут проиндексированы выше инфляции», — сказано в тексте.
Как отметили в Министерстве труда, в следующем году страховые пенсии проиндексируют один раз — 1 января, запланировано увеличение выше инфляции — на 7,6%. Таким образом, средний размер страховых пенсий по старости в 2026 году вырастет до 27,1 тыс. рублей.
При этом ранее планировалось, что пенсии в 2026 году будут индексировать два раза — в феврале и в апреле.