Двухэтапную индексацию страховых пенсий приостановили до 2027 года

Индексация страховых пенсий в два этапа приостановлена до 2027 года, следует из пояснительной записки к проекту бюджета Социального фонда России на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Николай Гынгазов/ТАСС

«Приостановление до 1 января 2027 года двухэтапной индексации страховых пенсий в соответствии с нормами федерального закона “О страховых пенсиях”. В 2026 году страховые пенсии и фиксированные выплаты к ним будут проиндексированы выше инфляции», — сказано в тексте.

Как отметили в Министерстве труда, в следующем году страховые пенсии проиндексируют один раз — 1 января, запланировано увеличение выше инфляции — на 7,6%. Таким образом, средний размер страховых пенсий по старости в 2026 году вырастет до 27,1 тыс. рублей.

При этом ранее планировалось, что пенсии в 2026 году будут индексировать два раза — в феврале и в апреле.

Социальный фонд России: история, структура и функции
1 января 2023 года в России началась новая эра в системе социального обеспечения. Вместо отдельных структур был создан единый Социальный фонд РФ (СФР). Расскажем о том, какие услуги он предоставляет, а также перечислим статьи доходов и расходов новой организации.
