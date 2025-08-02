Две трети россиян выбирают ремонт вместо покупки новых вещей

Рост цен и инфляция повлияли на изменение финансовых привычек россиян. Согласно исследованию финансового маркетплейса «Выберу.ру», за последний год 68% опрошенных хотя бы один раз обращались к ремонту различных вещей вместо их замены. Наиболее часто ремонту подвергались бытовая техника (42%), мебель (37%), а также одежда и обувь (28%).
При поиске специалистов для проведения ремонта более половины респондентов (54%) предпочитают использовать онлайн-сервисы и специализированные платформы. Еще 26% находят мастеров по рекомендациям знакомых, 12% — через социальные сети. Около 8% участников опроса сообщают, что выполняют ремонтные работы самостоятельно.
Почти половина участников исследования (47%) отметили, что за последние два года их расходы на ремонт выросли, 32% сообщили, что траты остались на прежнем уровне, а 21% заявили о снижении затрат.
57% респондентов отдают предпочтение ремонту предметов с высокой эмоциональной ценностью, таких как семейные реликвии и подарки. 43% предпочитают восстанавливать дорогостоящую технику с целью избежать значительных расходов на приобретение новых устройств. При этом 62% участников отмечают, что ремонт позволяет им сэкономить в среднем до 30% стоимости замены, что оказывает заметное влияние на семейный бюджет.
В то же время 54% опрошенных считают нерентабельным ремонтировать бытовую технику при наличии серьезных поломок или устаревших комплектующих. Речь идет, прежде всего, о старых моделях телевизоров, микроволновых печей, холодильников, а также электронике с повреждениями экрана или материнской платы. Кроме того, около 46% респондентов отмечают, что капитальный ремонт мебели с повреждениями каркаса или обивки зачастую оказывается экономически неоправданным, поэтому они предпочитают приобретение новых предметов интерьера.
Что касается самостоятельного ремонта, то 48% респондентов занимаются им ради экономии, 35% — из интереса к процессу и желания развить практические навыки. Еще 17% делают это из-за недоверия к мастерам и негативного опыта в прошлом. Среди причин недовольства 43% указывают на завышенные цены и навязывание дополнительных услуг, 25% — на дефицит квалифицированных специалистов в своем районе, 21% — на нехватку времени для поиска и ожидания мастера. Еще 11% отметили отсутствие прозрачной информации о ценах и гарантиях качества.
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