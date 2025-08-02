Две трети россиян выбирают ремонт вместо покупки новых вещей

Что касается самостоятельного ремонта, то 48% респондентов занимаются им ради экономии, 35% — из интереса к процессу и желания развить практические навыки. Еще 17% делают это из-за недоверия к мастерам и негативного опыта в прошлом. Среди причин недовольства 43% указывают на завышенные цены и навязывание дополнительных услуг, 25% — на дефицит квалифицированных специалистов в своем районе, 21% — на нехватку времени для поиска и ожидания мастера. Еще 11% отметили отсутствие прозрачной информации о ценах и гарантиях качества.