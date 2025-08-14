Друг без переписки: бизнес начал ограничивать общение сотрудников в мессенджерах

Крупные российские компании начали ограничивать общение сотрудников в мессенджерах, выяснили «Известия». Контакты с клиентами и обсуждение всех рабочих вопросов переводится на защищенные корпоративные платформы — в последнее время подобные решения уже приняли Х5 Group, сервис доставки еды Hatimaki, банки, сообщили источники издания на рынке. Компании пересматривают политику безопасности на фоне роста киберугроз. Их опасность не стоит недооценивать: с атаками хакеров в той или иной форме сталкивалась уже каждая пятая российская компания, отмечают эксперты. Риски общения в иностранных мессенджерах подтвердил и Роскомнадзор, 13 августа частично заблокировав доступ к голосовым сервисам Telegram и WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).