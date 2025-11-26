Драма на колесах: в России начали оспаривать сделки с авто по «схеме Долиной»

Пенсионеры — жертвы мошеннических схем, начали оспаривать сделки купли-продажи не только жилья, но и автомобилей, заявили «Известиям» юристы. Владельцы транспортных средств, действуя под диктовку аферистов, продают автомобили по заниженной цене и перечисляют средства на «безопасные счета». Когда обман вскрывается, сделку признают недействительной, машину изымают у добросовестных покупателей, а деньги оказываются в руках преступников. Мошенники находят жертв с помощью массового обзвона, в основном среди пенсионеров. Как распознать обман на ранних этапах и не выйти на невыгодную сделку — в материале «Известий».
Как работает «эффект Долиной»
Число мошеннических действий с автомобилями россиян выросло на 40% по сравнению с 2024 годом, рассказали «Известиям» эксперты. Одна из последних распространившихся схем — расторжение договора купли-продажи транспортного средства по аналогии с делом артистки Ларисы Долиной, обманутой аферистами. Суд вернул ей квартиру стоимостью 112 млн рублей, а покупатель остался и без жилья, и без денег. Теперь же злоумышленники придумывают новые вариации этой схемы.
Купил автомобиль у молодой девушки, а после попал под арест по подозрению в хищении Евгений Дургарян. Он рассказал «Известиям», что изначально цена за машину была ниже рыночной. По словам покупательницы, ей были срочно нужны деньги для оплаты учебы.
— Перед заключением сделки мы с ней общались, она показалась адекватным человеком, который дает оценку своим действиям, — заявил Евгений.
Под видеосъемку девушка подтвердила, что не собирается передавать деньги мошенникам, на сделку выходит без оказанного давления.
— Мы уже слышали о таких схемах, когда продают машину по заниженной стоимости и потом деньги отдают мошенникам. Если бы мы тогда поняли, что там такая ситуация, мы бы не выходили на сделку с ней, — отметил он.
На четвертый день после заключения сделки мужчине сообщили, что машина находится в розыске. Его вызвали в отдел, где потребовали вернуть машину.
— Выяснилось, что она отдала деньги мошенникам. Я отказался возвращать машину, меня задержали в качестве подозреваемого по делу о хищении, — поделился мужчина.
По совету адвоката Евгений вернул автомобиль.
Спустя восемь месяцев и после обращения в администрацию президента, Генпрокуратура признала, что в отношении мужчины были допущены нарушения. Также стало известно, что настоящего обвиняемого в мошенничестве установили, при этом он выступает в деле в качестве свидетеля. Кроме того, уже назначено заседание о расторжении договора купли-продажи автомобиля.
В июле 2025 года Череповецкий городской суд Вологодской области вынес решение по гражданскому делу, удовлетворив исковые требования 64-летней местной жительницы о признании недействительными сделок купли-продажи транспортного средства и восстановлении ее права собственности на автомобиль Volkswagen 2020 года выпуска, следуют из материалов на сайте суда, с которыми ознакомились «Известия».
Женщина обратилась в суд с иском, указав, что в ноябре 2024 года под влиянием обмана и заблуждения, вызванного действиями мошенников, она продала автомобиль за 2,4 млн рублей, что значительно ниже его рыночной стоимости.
«Истец пояснила, что не имела намерения продавать автомобиль, а ее действия стали результатом противоправного воздействия со стороны мошенников. По факту хищения денежных средств было возбуждено уголовное дело по статье “Мошенничество”. Предварительное следствие приостановлено в связи с неустановлением виновных лиц», — говорится на сайте суда.
В итоге Череповецкий городской суд пришел к выводу, что в момент продажи автомобиля истец не могла понимать значение своих действий, признал договоры купли-продажи автомобиля недействительными.
Как втираются в доверие к продавцам
Еще один случай произошел в Москве — мужчина купил у пенсионерки Volkswagen за 1,8 млн рублей. Через неделю новый владелец решил продать машину, но первыми посмотреть ее приехали полицейские, писали СМИ.
Сотрудники правоохранительных органов рассказали, что женщина находилась под давлением мошенников, которые заставили ее продать имущество на 27 млн рублей. Пенсионерка уже обратилась в суд, чтобы вернуть себе машину.
Подобные инциденты произошли на Кубани, в Рязанской и Московской областях и других регионах.
Мария Морозова из Москвы под давлением мошенников продала автомобиль за 750 тыс. рублей.
Мошенники убедили девушку срочно продать автомобиль, чтобы аннулировать кредит и не потерять собственность.
— Со мной без остановки держали связь разные люди, — поделилась она. — Меня ни на минуту не оставляли в покое. Сначала разговаривал один человек по часу, потом звонил другой. Запугивали, что кредит будет расти. Постоянно спрашивали у меня, сколько процентов зарядки осталось. Хотели, чтобы я всё время была на связи.
По ее словам, аферисты дали ей ссылку, где автомобиль нужно продать, и проконтролировали процесс купли-продажи. Сотрудники правоохранительных органов вышли на девушку самостоятельно, когда машину пытались поставить на учет новые владельцы.
— Они стали спрашивать, продавала ли я этот автомобиль, потому что им принесли слишком много сомнительных документов, и поэтому они решили позвонить лично мне и уточнить всё — на что я рассказала всю историю, — сказала она.
Спустя сутки Мария нашла свою машину под Екатеринбургом. Девушка полагает, что таким способом мошенники покупают автомобили по низкой цене для их последующей перепродажи.
Также в конце октября 2025 года Верховный суд РФ защитил права добросовестного покупателя из Краснодарского края, который приобрел в автосалоне подержанный автомобиль.
При регистрации машины на учет выяснилось, что автосалон не известил о продаже законную владелицу машины, которая потребовала признать сделку недействительной. Судебная экспертиза показала, что подпись законной владелицы подделали — автомобиль изъяли, однако деньги покупателю не вернули.
Дело дошло до Верховного суда, который отклонил требование бывшей владелицы автомобиля. Согласно постановлению суда, с которым ознакомились «Известия», — одна подделанная подпись не может стать единственным основанием для изъятия автомобиля, ведь бывшая владелица машины сама передала свое имущество со всеми документами автосалону. Кроме того, в законности сделки не усомнился банк, выдавший деньги под залог авто.
Как развивается мошенничество в автосфере
Более 350 тыс. человек с начала 2025 года пострадали от мошенников, общая сумма ущерб составила более 120 млрд рублей, заявили «Известиям» эксперты.
Он также добавил, что в последнее время мошенники стали чаще обращаться к искусственному интеллекту. С его помощью аферисты подделывают, к примеру, голоса родственников или документы. Кроме того, на жертв оказывают сильное психологическое давление.
По словам адвоката Алексея Ливонова, большинство таких случаев связаны с телефонным мошенничеством.
— Зафиксированы массовые обзвоны, в сутки жертвам поступают сотни тысяч звонков и смс-сообщений, — отметил он. — Мошенники под видом сотрудников правоохранительных органов, банков заставляют людей продавать свое имущество и переводить деньги на некие безопасные счета. Я всегда рекомендую не спешить. Применить так называемый период охлаждения. Лучше оставить задаток и взять паузу на раздумье, особенно если цена очень сильно ниже рыночной.
Эксперты также советуют совершать все сделки через нотариуса. Специалист тщательно проверит сведения из реестров, например, состоит ли продавец на учете о недееспособности.
— Более того, он выясняет моменты, за какую сумму вы хотите продать свою собственность, — сказал Геннадий Кузьмин.
Если сумма покажется нотариусу нерыночной, то нотариус никогда не проведет эту сделку, отметили эксперты.