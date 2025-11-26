Драма на колесах: в России начали оспаривать сделки с авто по «схеме Долиной»

— Со мной без остановки держали связь разные люди, — поделилась она. — Меня ни на минуту не оставляли в покое. Сначала разговаривал один человек по часу, потом звонил другой. Запугивали, что кредит будет расти. Постоянно спрашивали у меня, сколько процентов зарядки осталось. Хотели, чтобы я всё время была на связи.