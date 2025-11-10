Дорогие передачи: начисления налога на роскошные машины поставили рекорд

Премиальные автомобили принесут в бюджетную систему рекордные 5 млрд рублей — столько начислено налога на роскошь за 2024 год, подсчитали в FinExpertiza по данным ФНС. Темпы роста сборов ускорились впервые с досанкционного периода на 27%. Речь идет о сборах с машин стоимостью от 10 млн рублей — таких, как Aston Martin, Ferrari, Rolls-Royce,
Как выросло число люкс-каров в России
Налоговая инспекция начислила рекордные 5 млрд рублей сборов на премиальные машины. За последние пять лет поступления по этому налогу увеличились более чем в четыре раза. При этом темпы роста ускорились впервые с досанкционного периода и составили 27%. Расчет провела аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza на основе свежих данных ФНС (исследование есть у «Известий»). Транспортный налог уплачивается до декабря (для физлиц) или марта следующего года (для юрлиц). То есть люди еще уплачивают сборы.
Речь идет о сборе на машины стоимостью свыше 10 млн рублей — так называемом налоге на роскошь. Он представляет собой повышающий тройной коэффициент, применяемый к транспортному налогу. Формула расчета такая: налог = мощность двигателя (л.с.) x ставка за 1 л.с. x повышающий коэффициент. При этом ставка за 1 л.с. устанавливается региональными властями и может различаться в зависимости от субъекта.
Минпромторг ежегодно обновляет перечень автомобилей, подпадающих под действие налога на роскошь. В актуальном списке числится несколько сотен моделей, включая машины марок Aston Martin, Bentley, BMW, Ferrari, Lamborghini, Porsche, Rolls-Royce. Кроме того, в перечень вошли и некоторые модели китайских производителей — HiPhi, Hongqi, LiXiang, Voyah и Zeekr.
Рост поступлений объясняется увеличением продаж премиальных автомобилей. За 2024 год парк люксовых машин в России вырос на треть и достиг 33 тыс. единиц. За пять лет — с доковидного 2019-го по 2024 год — их количество увеличилось почти в четыре раза, подсчитали в FinExpertiza.
Большая часть прироста пришлась на физлиц. Число люкс-каров, зарегистрированных на граждан, выросло почти в 1,5 раза — до 23 тыс. штук. В свою очередь организации увеличили свой премиальный автопарк всего на четверть — до 10 тыс. машин. В результате доля роскошных автомобилей, принадлежащих частным владельцам, выросла до 70%, тогда как корпоративных сократилась до 30% (годом ранее соотношение составляло 68% и 32%).
Поступления по транспортному налогу в консолидированные бюджеты субъектов к 1 ноября 2025 года составляют 137,8 млрд рублей (рост на 0,1% к 2024-му), заявили «Известиям» в пресс-службе Минфина. При этом речь идет не только о роскошных машинах.
Справка «Известий»
Налог на роскошь — это неофициальное название налогов на дорогостоящие автомобили, недвижимость, земельные участки. При этом цена авто фиксируется от 10 млн рублей, а дом, квартира, дача, коммерческая недвижимость (офисная, торговая, жилая) или земельный участок стоят более 300 млн по кадастру.
Почему в России стали чаще покупать премиальные автомобили.
— Рост числа премиальных автомобилей на треть в 2024 году связан с несколькими факторами. Среди них можно выделить повышение уровня доходов потенциальных покупателей, расширение перечня доступных комплектаций и появление новых брендов, включая китайские. Определенное влияние могли оказать активизация покупок в преддверии повышения утильсбора, а также рост предложения на вторичном рынке и развитие программ trade-in, — объяснила президент FinExpertiza Елена Трубникова.
Рост поступлений по налогу на роскошь связан не только с увеличением продаж, но и с подорожанием самих премиальных автомобилей, объяснил научный сотрудник ИПЭИ Президентской академии Дмитрий Евдокимов. По его словам, стоимость люксовых машин растет из-за колебаний курса, пошлин, сборов и расширения поставок в верхнем сегменте. При этом увеличивается доля китайского премиума — некоторые комплектации уже вплотную приблизились к порогу 10 млн рублей, отметил эксперт.
Минпромторг в 2024 году расширил перечень моделей стоимостью свыше 10 млн рублей до 517 позиций против 449 годом ранее, напомнил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Это автоматически увеличило число плательщиков налога на роскошь. Кроме того, были ужесточены правила: для автомобилей стоимостью от 10 до 15 млн рублей и не старше 10 лет, а также для машин дороже 15 млн рублей и не старше 20 лет применяется повышающий тройной коэффициент к транспортному налогу — вне зависимости от фактической цены сделки. В расчет берется сам факт включения модели в перечень Министерства торговли, что также поддержало рост поступлений.
Дополнительный вклад внесло и расширение самого люксового автопарка. Скопившийся спрос и общее удорожание машин перевели ряд моделей через ценовой порог в 10 млн рублей, что автоматически увеличило базу налога, отметил эксперт.
— Вместе с тем роскошные автомобили становятся объектом инвестиций среди обеспеченных слоев населения, особенно на фоне нестабильности рынков и снижения доходности традиционных финансовых инструментов, — подчеркнула международный финансовый советник, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Плеханова Мария Ермилова.
В каких регионах больше поступлений от налога на люкс-авто
Налог идет в региональные бюджеты — чем больше в субъекте зарегистрировано машин премиум-сегмента, тем выше объем поступлений от них.
Лидером по начислениям традиционно остается Москва, где владельцы дорогих автомобилей перечислят более 2 млрд рублей (свыше 40% от общероссийского объема). В столице числится порядка 13 тыс. таких машин, показало исследование.
На втором месте — Санкт-Петербург. Там насчитывается почти 3 тыс. авто класса люкс. Жители города, которые владеют такими транспортными средствами, должны заплатить налог на 453 млн рублей. Тройку лидеров замыкает Московская область со сборами около 387 млн — в регионе насчитывается свыше 2,7 тыс. дорогих машин.
Также в топ-5 крупных плательщиков налога вошли Краснодарский край (237 млн рублей и почти 1,5 тыс. машин) и Татарстан (почти 124 млн рублей и 785 авто).
На другом полюсе находятся преимущественно малонаселенные или отдаленные от центра территории. Например, в 2024-м в Еврейской автономной области и на Чукотке было зарегистрировано лишь по четыре роскошных автомобиля при общем автопарке 45 тыс. и 10 тыс. машин, соответственно. Немногим больше люксовых машин числится в Ненецком автономном округе (пять штук), Тыве (семь), Республике Алтай (14 штук).
В прошлом году рост роскошного автопарка произошел почти во всех регионах страны. Наибольшее увеличение было в тех субъектах, где сначала было относительно немного дорогих машин — в частности, в Калмыкии, Мордовии, Якутии, Амурской и Псковской областях. Там их число выросло почти в два раза, хотя в абсолютных цифрах их немного (40−100 штук).
При этом сокращение произошло только в Красноярском крае и Костромской области.
Какие изменения ожидаются на авторынке в 2026 году
В 2025 году ситуация на авторынке изменилась. За девять месяцев продано лишь 896 тыс. машин — спрос упал на 22%, отметил владелец сети дилерских центров коммерческого транспорта «Альянс Тракс» Алексей Иванов.
Как пояснил эксперт, причина кроется в высокой ключевой ставке — с октября 2024-го по июнь 2025-го Банк России держал ее на рекордном уровне в 21% и только потом начал снижать. На последнем заседании регулятор установил ставку 16,5%. Такая жесткая политика ЦБ сделала автокредиты недоступными для большей части покупателей. На складах дилеров к началу года скопилось около 700 тыс. непроданных машин, к октябрю запасы сократились до 400 тыс., но это всё равно критический уровень, подчеркнул он. В 2026 году ожидается восстановление рынка до отметки 1,5 млн проданных машин, заявил Алексей Иванов.
Однако всё зависит от монетарной политики Центробанка и локализации производства. По словам специалиста, при смягчении условий кредитования и стабилизации рубля рынок может вернуться к росту уже во второй половине следующего года.