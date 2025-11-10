Дорогие передачи: начисления налога на роскошные машины поставили рекорд

Минпромторг в 2024 году расширил перечень моделей стоимостью свыше 10 млн рублей до 517 позиций против 449 годом ранее, напомнил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Это автоматически увеличило число плательщиков налога на роскошь. Кроме того, были ужесточены правила: для автомобилей стоимостью от 10 до 15 млн рублей и не старше 10 лет, а также для машин дороже 15 млн рублей и не старше 20 лет применяется повышающий тройной коэффициент к транспортному налогу — вне зависимости от фактической цены сделки. В расчет берется сам факт включения модели в перечень Министерства торговли, что также поддержало рост поступлений.