Дорога вниз: оптовые цены предвещают снижение инфляции в России

Если потребительские цены в России только в конце июля и в августе проявили явную тенденцию к падению, то с ценами производителей всё обстоит иначе. С начала года они стабильно падают. С одной стороны, это может быть хорошей новостью, так как предвещает окончание периода инфляции. С другой, потенциально это может стать причиной серьезного спада и финансовых проблем на предприятиях. Насколько эти надежды и опасения обоснованны — в материале «Известий».
Производственная дефляция
В августе в России была зафиксирована дефляция: потребительские цены упали сразу на 0,4%, что побудило ЦБ на сентябрьском заседании снизить ключевую ставку на 1 процентный пункт. В целом снижение цен для августа — дело обычное (хотя и не в последние годы), но в этот раз падение оказалось гораздо более серьезным. Однако это пока лишь эпизод в тренде значительного роста цен. Закрепится ли дефляция — покажут следующие месяцы.
С ценами производителей ситуация совершенно иная. За первые семь месяцев они снизились на 3,1% к минувшему декабрю. Хотя в июле последовал рост на 0,9%, в августе производственные цены вновь продолжили снижаться, опустившись еще на 0,3%, причем это произошло и в годовом измерении — впервые за долгое время. Более того, снизились цены на товары, которые предназначены в основном для внутреннего рынка.
Это создает довольно интересную динамику. Параллельный импорт и импорт через третьи страны в последнее время достаточно стабильны. При этом крупнейший экспортер товаров в Россию, Китай, также имеет у себя дефляцию как потребительских, так и оптовых цен. К этому стоит добавить еще и относительно низкий курс доллара, благоприятствующий российским импортерам. Соответственно, возникает вопрос: почему снижение цен производителей (вкупе с другими факторами) пока не привело к долговременному снижению инфляции и даже к дефляционным процессам?
Время переноса на полки
По словам главного экономиста рейтингового агентства «Эксперт РА» Антона Табаха, эффект на инфляцию уже оказывается, просто пока его достаточно трудно оценить. Скорее всего, происходящие процессы в промышленности будут иметь отложенный эффект на полках магазинов.
Старший аналитик ЦЭП Газпромбанка Антон Фуфачев отмечает, что, учитывая структуру промышленного производства в РФ, большой вес (39%) в индексе отдается добыче и производству нефтепродуктов. Поэтому эффект для конечного потребителя пока не так заметен.
— Сектор сталкивается как со снижением цен на товары (нефть, уголь), так и с укреплением курса рубля, поэтому «тянет» весь индекс вниз. Без учета данного сектора индекс потребительских цен в июле 2025 года был на уровне 6% г/г, только по потребительским товарам — 8% г/г, — констатирует эксперт.
Директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков также считает, что основные эффекты мы еще увидим.
— В России фиксируется устойчивое снижение цен производителей, что может со временем отразиться и на динамике потребительских цен. Обычно такой эффект проявляется с лагом в несколько месяцев: в первую очередь замедляется рост стоимости товаров массового спроса, где высока конкуренция и цепочка поставок короче. Однако услуги, тарифы и импортные составляющие могут сгладить влияние, поэтому общий индекс потребительских цен вряд ли быстро уйдет в минус, — отмечает собеседник «Известий».
Как заметил аналитик «Цифра брокер» Егор Зиновьев, по индексу цен производителей действительно можно определять дальнейшее движение инфляции, однако обычно данное движение осуществляется с лагом в 3−6 месяцев.
Без массовых банкротств
Хотя снижение цен благотворно сказывается на динамике инфляции, сами предприятия могут нести существенные издержки. По оценке Антона Фуфачева, пока речь об убытках не идет, но прибыль снижается, хоть и не радикально.
— Прибыли компаний в номинальном выражении с начала года снижаются преимущественно у компаний добывающего сектора, в то время как прибыль в других секторах экономики замедляется менее существенно. В целом по РФ прибыль крупных и средних компаний нефинансовых секторов по отношению к ВВП за год сократилась с 17% ВВП в июне 2024 года до 14% в июне 2025-го, что сопоставимо со средним уровнем 2017−2019 годов, но не с кризисными периодами 2008−2009, 2015, 2020 годов.
По словам Ярослава Кабакова, длительное падение цен производителей повышает риски для предприятий.
— Снижение маржи при сохраняющихся издержках и долговой нагрузке способно привести к сокращению выпуска и инвестиционной активности, а в отдельных отраслях — и к финансовым трудностям. Наибольшая уязвимость у компаний с высокой себестоимостью и слабой конкурентоспособностью, тогда как более эффективные производители имеют шанс удержаться, переложив часть экономии на конечных потребителей, — считает эксперт.
Егор Зиновьев не считает, что это грозит какими-то серьезными финансовыми трудностями для предприятий, однако это может влиять на сокращение производства, особенно у компаний с высокой долей постоянных издержек и производителей сырьевых товаров, а также некоторых низкомаржинальных бизнесов.
В свою очередь, Антон Табах считает, что зависимость здесь обратная. Именно слабый спрос и снижение объемов производства провоцируют падение цен производителей. В этом случае компании уже предпринимают меры, чтобы снизить издержки, а также ограничивают рост своих цен.
В целом, по мнению экспертов, это очередной сигнал, свидетельствующий о продолжающемся процессе «мягкой посадки» национальной экономики. В дальнейшем многое будет зависеть от уровня ставок (сейчас они в реальном выражении находятся на исключительно высоком уровне), а также санкционных и геополитических факторов.