Дорога вниз: оптовые цены предвещают снижение инфляции в России

Если потребительские цены в России только в конце июля и в августе проявили явную тенденцию к падению, то с ценами производителей всё обстоит иначе. С начала года они стабильно падают. С одной стороны, это может быть хорошей новостью, так как предвещает окончание периода инфляции. С другой, потенциально это может стать причиной серьезного спада и финансовых проблем на предприятиях. Насколько эти надежды и опасения обоснованны — в материале «Известий».