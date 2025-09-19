Дополнительная неделя счастья. Что думают россияне о возможном увеличении отпуска

Более 48% россиян признались, что давно ждали такого шага, а еще четверть респондентов (25,43%) восприняли его спокойно, но с интересом. При этом 8,91% отнеслись к инициативе осторожно, отметив, что «идея хорошая, но есть вопросы». 2,89% высказались в пользу дополнительных выплат вместо отдыха, а 5,74% уверены, что инициатива обернется ударом по экономике, и лишь 0,8% затруднились с ответом. Нашлись и те, кому нынешнего отпуска хватает (2,08%), а 5,51% заявили, что и 28 дней они не успевают отгулять. «За год не могу вырваться больше чем на неделю. Все остальное — переработки», — отметил один из участников опроса.