Дополнительная неделя счастья. Что думают россияне о возможном увеличении отпуска

Более 48% россиян признались, что давно ждали такого шага, а еще четверть респондентов (25,43%) восприняли его спокойно, но с интересом. При этом 8,91% отнеслись к инициативе осторожно, отметив, что «идея хорошая, но есть вопросы». 2,89% высказались в пользу дополнительных выплат вместо отдыха, а 5,74% уверены, что инициатива обернется ударом по экономике, и лишь 0,8% затруднились с ответом. Нашлись и те, кому нынешнего отпуска хватает (2,08%), а 5,51% заявили, что и 28 дней они не успевают отгулять. «За год не могу вырваться больше чем на неделю. Все остальное — переработки», — отметил один из участников опроса.
Диван, огород или путешествие?
Больше всего россиян (35,11%) использовали бы дополнительное время, чтобы провести его с семьей. На втором месте у респондентов оказалась забота о здоровье (21,99%). Каждый пятый (22,44%) выбрал путешествия по России, а за границу собрались бы лишь 5,11% опрошенных. При этом 7,8% честно заявили, что предпочли бы просто отдыхать дома. «Лишние семь дней проведу на диване и буду счастлив», — признался один из респондентов. Для 4,77% дополнительные дни к отпуску стали бы возможностью для подработки. Около 2,79% предложили свой вариант: от дачных забот и ремонта до занятий любимыми хобби.
42,46% россиянам не хватает нынешнего отпуска в 28 дней, чтобы реализовать намеченные планы. Еще 15,77% считают, что отпуск может быть достаточным при правильной организации, а 14,26% связывают эффективность отдыха исключительно с уровнем отпускных и нагрузкой на работе. 6,97% отметили, что восстановиться удается только при «разбивке» отпуска на части, а 6,81% признались, что 28 дней хватает едва-едва. 12,08% честно заявили, что даже в отпуске не могут полностью отключиться от дел. Среди «своих вариантов» звучали и более неожиданные мнения: «чрезмерный отдых ведет к утрате трудолюбия и потере работоспособности». Другие жаловались, что «работодатель обычно не отпускает на все 28 дней, предлагая использовать отпуск частями».
Бизнес и длинный отпуск
19,37% россиян считают, что бизнес воспримет новшество положительно, ведь сотрудники будут работать эффективнее после полноценного отдыха. Однако большинство респондентов уверены в формальном исполнении будущей нормы со стороны работодателей: 28,42% уверены, что они скорее подстроятся под новые обстоятельства, чем проявят инициативу со своей стороны.
Немало и скептических прогнозов: 22,35% ждут, что компании начнут экономить на других статьях расходов, а 7,1% уверены, что в этой ситуации больше всего пострадает малый бизнес. Еще 8,94% полагают, что все «потонет» в формальностях, а 5,58% отмечают: «для крупных компаний это не станет проблемой».
Вопрос о финансах разделил россиян сильнее всего. 34,54% категорически против сокращения отпускных ради дополнительной недели отдыха. «Отдых важен, но без денег — не будет в радость», — так резюмировал мнение большинства один из респондентов. Однако 21,05% готовы принять компромисс при условии роста зарплаты в оставшееся время года. Около четверти участников (11,05% и 13,03% суммарно) готовы согласиться на небольшое сокращение выплат, лишь бы им увеличили отпуск. При этом 14,93% считают, что деньги важнее при любых раскладах, а 5,4% затруднились с выбором.
Хорошо, но мало
Многие респонденты отметили, что инициатива властей с увеличением отпуска — важная, но не единственная. 33,94% хотят сокращения рабочей недели, 27,47% требуют повышения минимальной зарплаты, а 9,74% ждут официального закрепления удаленного формата работы. «Давно пора законодательно разрешить гибкий график и дистанционку», — пишет один из участников опроса. 9,32% выступили за увеличение социальных льгот, а 9,21% заявили, что нужно бороться прежде всего с переработками. Среди личных вариантов звучали самые разные предложения: от «возврата пенсионного возраста 55/60 лет» до идеи «запрета для женщин работать более 6 часов в день».
Почти каждый третий россиянин (31,04%) уверен, что при 35-дневном отпуске им станет жить гораздо лучше, а 28,58% рассчитывают на восстановление сил после увеличения дней для отдыха. Однако 22,35% полагают, что ничего не изменится, а 3,8% опасаются, что «вырастет желание не работать вовсе». Среди собственных мнений звучали как пессимистические: «принятие такого решения в ближайшие 50 лет не будет», так и оптимистические: «буду чувствовать уверенность в завтрашнем дне».
Результаты опроса показали, что идея увеличения отпуска находит отклик у большинства россиян. Однако без сокращения переработок, повышения зарплат и реформы рабочей недели сама по себе инициатива не решит проблему хронической усталости людей на рабочем месте.