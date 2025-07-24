Дональд Трамп пожелал Илону Маска процветания

«Все заявляют, что я разрушу компании Илона, лишив его части, если не всех, крупных субсидий, которые он получает от правительства США. Это не так! Я хочу, чтобы Илон и все предприятия в нашей стране процветали, более того, процветали как никогда раньше!» — написал господин Трамп в Truth Social.
Публичный конфликт Илона Маска и Дональда Трампа начался сразу после того, как миллиардер покинул должность главы Департамента эффективности правительства. Илон Маск назвал проект бюджета США «отвратительной мерзостью» и призвал полностью его переделать. Президент в ответ заявил, что «самый простой способ сэкономить деньги в нашем бюджете, миллиарды и миллиарды долларов, — это прекратить государственные субсидии и контракты с Илоном».