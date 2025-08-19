Домашнее здание: россияне почти перестали строить жилье в ипотеку

Однако у этого изменения оказались и негативные стороны. В случае с ИЖС раньше заемщик мог получить кредит и сам распоряжаться средствами, нанимая подрядчиков или строя дом своими силами, отметил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. С введением же обязательных эскроу-счетов деньги блокируются в банке до завершения строительства. Причем возводить дом самому теперь нельзя — это может сделать только аккредитованный застройщик. Из-за этого заемщик теряет гибкость и фактически оказывается привязан к девелоперу, а не к собственному проекту.