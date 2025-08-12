Дом бывшего президента США продали за $5,28 млн

Дом бывшего президента США Гровера Кливленда в американском городе Принстон, который расположен к югу от Нью-Джерси, продали за $5,28 млн, сообщает Mansion Global.
Стивен Гровер Кливленд — американский государственный и политический деятель, 22-й (1885−1889) и 24-й (1893−1897) президент США от Демократической партии. Первый президент США, занимавший пост два срока с перерывом и получивший двойную нумерацию в списке президентов.
Общая площадь дома составляет 589,4 кв. м, в нем есть семь ванных комнат и шесть спален. Высота потолков во всем доме составляет 3,6 м.
Здание было построено в 1854 году в колониальном стиле. Кливленд переехал в этот дом в конце своего второго президентского срока в 1897 году и прожил там до своей смерти в 1908 году.
В доме сохранилось множество деталей, относящихся ко временам Кливленда, включая парадные комнаты, лестничный холл, лепнина и другие декоративные элементы, уточняется в сообщении.
В июле 2025 года в Беверли-Хиллз (США) за $28 млн был продан бывший дом бас-гитариста американской рок-группы Kiss Джина Симмонса. Изначально особняк появился на рынке два года назад по цене $48 млн, весной этого года стоимость дома была снижена до $33 млн. Однако владелец так и не нашел покупателя и снизил цену до $28 млн.
А в начале 2025 года в Беверли-Хиллз был выставлен на продажу бывший дом Элвиса Пресли за $24 млн. Знаменитый музыкант жил в этом особняке в 1960—1970-х годах со своей женой Присциллой и дочерью Лизой Марией.