Дом бывшего президента США продали за $5,28 млн

В июле 2025 года в Беверли-Хиллз (США) за $28 млн был продан бывший дом бас-гитариста американской рок-группы Kiss Джина Симмонса. Изначально особняк появился на рынке два года назад по цене $48 млн, весной этого года стоимость дома была снижена до $33 млн. Однако владелец так и не нашел покупателя и снизил цену до $28 млн.