Доля продаж новостроек через риелторов может вырасти до 70%

Согласно данным исследования, в среднем по регионам России доля продаж новостроек через агентства недвижимости выросла с 57% в первом полугодии 2024 года до 60% во второй половине 2024 года и начале 2025 года. В 2022 и 2023 годах эта доля составляла только 40% и 42% соответственно.
Отмена массовой льготной ипотеки в середине 2024 года стала ключевым фактором роста доли агентских продаж. В связи с этим группе «Плюс» прогнозируют, что по итогам 2025 года доля продаж новостроек через агентов по недвижимости может вырасти до 70%.
«Наше исследование показало, что в последнее время девелоперы стали активнее работать с агентствами по недвижимости. Это стратегия помогает поддерживать темпы продаж в условиях высокой ключевой ставки и ужесточения условий программ льготной ипотеки. По нашим опросам, в 2025 году 31% застройщиков усилили работу с агентствами, чтобы адаптироваться под новые условия на рынке. Это решение на четвертом месте по популярности ответов — выше только начало предложения рассрочки (это стали делать 54% опрошенных компаний), также 42% стали предлагать траншевую ипотеку и 34% — субсидировать ставки по ипотеке. Большинство этих решений работают для застройщиков в комплексе», — пояснил «Известиям» директор по стратегическому развитию продаж первичного рынка группы «Плюс» (управляет сетью офисов «Самолет Плюс») Алексей Чапик.
Чтобы сделать продажи для агентов привлекательными, застройщики повышают свои комиссии для них. Так, например, в Петербурге средняя комиссия в 2025 году составляет 4%, хотя в 2022—2024 годах она не превышала 3,4−3,7%. В Уфе девелоперы предлагают комиссии в среднем 3,9%, а в предыдущие годы риелторы могли рассчитывать на 3,2−3,3%. В Москве средняя комиссия за год выросла с 2,4% до 2,5%. При этом для отдельных проектов застройщики готовы на комиссии существенно выше: например, в Москве максимальные комиссии для агентов по проектам достигают 8,5−9,8%.
В топе регионов с самой высокой долей продаж новостроек через агентства недвижимости — агломерация Петербурга и Ленинградской области и Екатеринбург. В этих регионах доля агентских продаж на первичном рынке в первом полугодии 2025 года достигла уже 75%, хотя по итогам 2024 года составляла 69% и 65% соответственно. В Казани, Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону в 2025 году риелторы заняли 70% рынка продаж новостроек, в прошлом году их доля составляла 60%. В Москве и Московской области доля выросла с 58% до 68%, а в Краснодарском крае с 57% до 65%.
16 июля «Известия» рассказали о динамике российского рынка недвижимости в июне. Согласно данным о заключенных ипотечных сделках «Сбера», средняя стоимость 1 кв. м на первичном рынке выросла на 0,9%, составив 175 тыс. рублей. По словам аналитиков, цены на вторичное жилье растут быстрее, компенсируя отставание, начавшееся ранее с запуском льготных программ.