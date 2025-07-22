Доля продаж новостроек через риелторов может вырасти до 70%

В топе регионов с самой высокой долей продаж новостроек через агентства недвижимости — агломерация Петербурга и Ленинградской области и Екатеринбург. В этих регионах доля агентских продаж на первичном рынке в первом полугодии 2025 года достигла уже 75%, хотя по итогам 2024 года составляла 69% и 65% соответственно. В Казани, Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону в 2025 году риелторы заняли 70% рынка продаж новостроек, в прошлом году их доля составляла 60%. В Москве и Московской области доля выросла с 58% до 68%, а в Краснодарском крае с 57% до 65%.