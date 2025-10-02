Ричмонд
Доля доллара в резервах центробанков обновила исторический минимум

Объем валютных резервов мировых центробанков во втором квартале превысил 12 триллионов долларов — впервые с конца 2021 года, при этом доля доллара в них обновила исторический минимум, составив 56,32%, следует из анализа РИА Новости данных Международного валютного фонда (МВФ). Результаты приводит Прайм.

Маргарита Полянская
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

Валютные активы центробанков в апреле-июне текущего года выросли на 3,3% в номинальном выражении, составив 12,025 триллиона долларов, что лишь немногим меньше рекордного уровня на конец 2021 года (12,05 триллиона). Регуляторы раскрыли валютную структуру 92,9% этой суммы.

Так, во втором квартале вложения центробанков в доллар составили 56,32% по сравнению с 57,79% в январе-марте. Однако, как поясняет МВФ, большая часть снижения — это валютная переоценка: индекс доллара к основным резервным валютам в первом полугодии упал на максимальные с 1973 года 10%. Если же исключить переоценку, то доля уменьшилась бы на более скромные 0,12 процентного пункта.

Главным бенефициаром сокращения инвестиций регуляторов в «американца» был евро — его удельный вес вырос до максимума с 2014 года, составив 21,13% (20% в первом квартале). При этом без учета валютных колебаний, наоборот, интерес центробанков к этой валюте продолжил снижаться — на 0,04 процентного пункта.

В целом валютная переоценка оказала поддержку большинству резервных валют в активах центробанков при снижении спроса регуляторов на них, в результате их доля показала не такой заметный спад. Так, японская иена потеряла лишь 0,03 процентного пункта (5,57%) а канадский доллар и швейцарский франк — по 0,02 процентного пункта (2,61% и 0,16% соответственно).

При этом валютный эффект для фунта стерлингов смог компенсировать снижение спроса, в результате его доля даже выросла — до 4,83% с 4,74% кварталом ранее.

Юань, в отличие от других резервных валют, столкнулся со снижением своей стоимости к доллару, однако вложения на него в целом выросли, поэтому по итогам второго квартала доля юаня в активах центробанков осталась на уровне 2,12%.

На долю австралийского доллара в резервах положительно сказались оба фактора — спрос и валютная переоценка, — в результате чего вложения выросли до максимальных за три квартала 2,09% с 2,02% в январе-марте.

Заметно выросла и доля нерезервных валют во вложениях финансовых регуляторов — с 4,92% в январе-марте до 5,17% по итогам второго квартала. Это стало рекордным уровнем с третьего квартала 2012 года.

