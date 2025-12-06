Долина дала совет, как не потерять жилье из-за аферы

Она призналась, что после собственного опыта столкновения с мошенниками иначе смотрит на такие истории и глубоко сочувствует тем, кто оказался в подобной ситуации. Певица подчеркнула, что ранее не знала о схемах обмана, не была знакома с принципами работы нейросетей и плохо ориентировалась в цифровой сфере, поэтому не смогла вовремя распознать опасность.
«Смотрите ролики, которые появились после моего случая и были показаны по всем каналам, когда к людям обращаются представители силовых структур, прокуратуры, Верховного суда и так далее. Не отвечайте на звонки — по телефону никакие вопросы не решаются», — сказала Долина.
Она также заявила, что намерена вернуть Полине Лурье 112 миллионов рублей, которые та внесла в качестве оплаты за квартиру, вне зависимости от итогов судебного процесса.
В 2024 году Лариса Долина продала свою московскую квартиру за 112 млн руб. Позже певица заявила, что оказалась жертвой мошенников и заключила сделку, не осознавая своих действий. В марте Хамовнический суд Москвы вернул артистке ее квартиру. Мосгорсуд и Второй кассационный суд общей юрисдикции признали такое решение законным.
Покупательница квартиры Полина Лурье, которая не знала о мошеннической схеме, так и не смогла вернуть потраченные на покупку деньги. 2 декабря Верховный суд сообщил, что получил жалобу на решения нижестоящих инстанций. Среди заинтересованных лиц теперь числятся дочь и внучка артистки.
