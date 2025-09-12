Долговая разгрузка: кто сможет оформить кредитные каникулы с 1 октября

Кредитные каникулы представляют собой часть институциональной перестройки финансовой системы: они позволяют сглаживать кассовые разрывы и сохранять непрерывность инвестиционных процессов, заметил в беседе с «Известиями» доцент кафедры экономики и финансов общественного сектора РАНХиГС Даниил Гоненко. Сам механизм носит дисциплинирующий характер, так как воспользоваться им можно лишь в отдельных случаях, а обязательства заемщиков при этом не исчезают. В рамках модели экономического роста кредит выполняет роль топлива, поэтому эффективность каникул проявляется только при их сочетании с контрактами, формирующими спрос, оперативными расчетами по закупкам и системой гарантий. В таком случае они становятся не просто временной льготой, а связующим звеном между поставкой, оплатой и последующими инвестиционными шагами.