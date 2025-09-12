Долговая разгрузка: кто сможет оформить кредитные каникулы с 1 октября

С 1 октября российские предприниматели из сферы малого и среднего бизнеса (МСП) и самозанятые граждане смогут взять кредитные каникулы сроком до шести месяцев. Соответствующий федеральный закон подписал президент России Владимир Путин 31 июля. Кому их не предоставят, как будут начисляться проценты и стоит ли ожидать дальнейших кредитных послаблений, разбирались «Известия».
Дисциплинирующий механизм
Закон о предоставлении кредитных каникул для самозанятых и субъектов малого и среднего бизнеса дает возможность заемщикам избежать риска банкротства при неблагоприятных экономических обстоятельствах, не ухудшая их кредитную репутацию, заявил «Известиям» Александр Исаевич, генеральный директор Корпорации МСП. Временная приостановка выплат позволяет организациям восстановить устойчивость и вернуться к нормальному функционированию, а в перспективе способствует сокращению уровня просроченной задолженности.
— Вступление в силу кредитных каникул с 1 октября позволит предпринимателям снизить кредитную нагрузку и избежать негативных последствий в виде штрафов или ухудшения кредитной истории. Корпорация МСП в связи с принятием закона 276-ФЗ согласовала увеличение срока «зонтичных» поручительств, предоставленных банкам по кредитным договорам, при изменении их условий, — подчеркнул он. — Также стоит напомнить, что Банк России рекомендовал рассматривать заявления субъектов МСП, испытывающих сложности с исполнением кредитных обязательств, и предоставлять им реструктуризацию в рамках собственных банковских программ на добровольной основе.
Заявлять о неизбежном росте просроченной задолженности из-за распространения кредитных каникул на МСП и самозанятых некорректно, отметила в беседе с «Известиями» руководитель проекта «Народного фронта» «За права заемщиков» Евгения Лазарева. Источники дефолтов у данной категории клиентов связаны с иными факторами. При этом участие государства в реструктуризации долгов, напротив, способно снизить риск появления новых просрочек.
— В ближайшей перспективе вряд ли стоит ждать еще больших послаблений. Регулятор ужесточил денежно-кредитную политику. Государство предлагает множество льготных программ для МСП. Заемщики, не занимающиеся предпринимательством, получают кредиты в более жестких условиях, чем раньше. Поэтому на излишнюю щедрость рассчитывать не стоит, — считает она.
Льготный период
Согласно информации Банка России на начало августа 2025 года, объем просроченной задолженности в кредитах для малого и среднего бизнеса удерживается на минимальных за всю историю значениях и составляет приблизительно 6,5−7%, напомнил «Известиям» управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.
— Наблюдается постепенный рост с исключительно низких значений (около 5% в 2022—2023 годах), который эксперты называют естественной нормализацией после периода массовых реструктуризаций и господдержки. Текущий рост пока не является признаком системного кризиса, — сказал эксперт.
В ближайшей перспективе не следует рассчитывать на масштабные меры помощи, сопоставимые с теми, что вводились в период пандемии, подтвердил он.
— Текущая мера носит превентивный и точечный характер. Однако возможность появления новых целевых программ исключать нельзя. Они будут зависеть от развития макроэкономической ситуации и могут быть направлены на ипотечников, представителей наиболее пострадавших секторов экономики (логистика, туризм, отдельные производства), а также на граждан с проблемными потребительскими кредитами, — заявил Сергей Гришунин.
Результативность подобной поддержки не слишком велика, сказал «Известиям» управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов. Предприниматели малого и среднего бизнеса, а также самозанятые вправе оформить кредитные каникулы, однако эта возможность сопровождается условиями и ограничениями. При этом в течение всего льготного времени начисление процентов продолжается в стандартном режиме, они прибавляются к основному долгу, и впоследствии заемщику придется их полностью погасить.
— Общая долговая нагрузка в течение льготного периода снижаться не будет, как могла бы снижаться, если бы тело долга продолжало амортизироваться по графику, а начисленные проценты продолжали регулярно выплачиваться. В каких-то исключительных случаях эта мера спасет от дефолта субъектов, испытывающих краткосрочный кассовый разрыв и (или) столкнувшихся с отсрочкой оплаты своих товаров и услуг. Но таких заемщиков и так, скорее всего, не стали бы банкротить кредиторы, — считает эксперт.
Урегулирование задолженности возможно через внутренние программы реструктуризации, которые предлагают банки, напомнил он. При этом такая мера применима лишь тогда, когда у клиента действительно прогнозируется доход, позволяющий вернуть способность своевременно исполнять обязательства.
— Мера направлена на ограниченные по суммам долги небольших экономических субъектов. Так что значимой для экономики и банковской системы кумуляции плохих долгов с их последующим единовременным проявлением, можно сказать, не произойдет, — отметил Юрий Беликов.
Отложенные просрочки
Кредитные каникулы представляют собой часть институциональной перестройки финансовой системы: они позволяют сглаживать кассовые разрывы и сохранять непрерывность инвестиционных процессов, заметил в беседе с «Известиями» доцент кафедры экономики и финансов общественного сектора РАНХиГС Даниил Гоненко. Сам механизм носит дисциплинирующий характер, так как воспользоваться им можно лишь в отдельных случаях, а обязательства заемщиков при этом не исчезают. В рамках модели экономического роста кредит выполняет роль топлива, поэтому эффективность каникул проявляется только при их сочетании с контрактами, формирующими спрос, оперативными расчетами по закупкам и системой гарантий. В таком случае они становятся не просто временной льготой, а связующим звеном между поставкой, оплатой и последующими инвестиционными шагами.
— Риск «отложенной просрочки» появляется, когда каникулы превращают в ширму для хронических проблем. Но сам механизм — дисциплинирующий: применяется точечно, на ограниченный срок, обязательства не исчезают. В увязке с факторингом, ускоренными расчетами в госконтуре и гарантийной поддержкой каникулы работают как управляемый мост между поставкой и оплатой и, как правило, снижают будущие просрочки, а не накапливают их.
По его мнению, в перспективе скорее можно ожидать тонкой корректировки условий, чем широких послаблений для всех категорий заемщиков. Ведь разумнее усиливать поддержку точечно, в первую очередь для наиболее уязвимых звеньев, таких как подрядчики инфраструктурных проектов и экспортно ориентированные компании малого и среднего бизнеса.
— Приоритет — среднему бизнесу: именно «середина» масштабирует технологии и поставки для крупных государственных заказчиков. Работает связка: каникулы, спросовые контракты и быстрые оплаты плюс гарантийные инструменты — такая комбинация поддерживает устойчивую траекторию роста, — подчеркнул эксперт. — Кредитные каникулы спасают обороты, не разрывая инвестиционные циклы. Риск последующих просрочек ограничивается конструкцией и дисциплиной применения. Устойчивая траектория обеспечивается связкой «каникулы + быстрые оплаты + факторинг + зонтичные гарантии» с фокусом на среднем бизнесе как драйвере технологий и поставок.
«Известия» направили запросы в ЦБ и Минэк, но на момент публикации ответы получены не были.