Долги уже закрытого «Открытия» помешали планам ВТБ по объединению банков

«Очень важным событием в судьбе БМ-банка явилось присоединение “сдутого” банка “Открытие” в январские праздники. БМ-банк — это уже как бы “банк сухофруктов” после интеграции БФКО (банк “Открытие”. — РБК), Саровбизнесбанка, поэтому на судьбу БМ-банка начинают оказывать влияние явление, которое происходит с интегрированными кусками. Одно из важных событий произошло недавно. Вы помните, наверное, судебный спор, который до приобретения нами “Открытия” был инициирован в Лондонском суде держателями субординированных облигаций “Открытия”. Это были суборды, оформленные по английскому праву, которые были списаны после того, как банк “Открытие” был санирован. То есть это действие, не связанное с нашей историей, но связанное с прошлым БФКО. Так вот, БМ-банк как правопреемник БФКО проиграл этот суд в Англии», — рассказал Пьянов.