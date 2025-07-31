Долги уже закрытого «Открытия» помешали планам ВТБ по объединению банков

ВТБ отказался от плана полностью присоединять БМ-банк, на базе которого консолидировались ранее приобретенные группой кредитные организации. Сделка должна была пройти осенью 2026 года, но в этом формате она не состоится, сообщил журналистам первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. По его словам, это связано с судебным процессом против уже не существующего банка «Открытие», который тянется с конца 2017 года.
«Очень важным событием в судьбе БМ-банка явилось присоединение “сдутого” банка “Открытие” в январские праздники. БМ-банк — это уже как бы “банк сухофруктов” после интеграции БФКО (банк “Открытие”. — РБК), Саровбизнесбанка, поэтому на судьбу БМ-банка начинают оказывать влияние явление, которое происходит с интегрированными кусками. Одно из важных событий произошло недавно. Вы помните, наверное, судебный спор, который до приобретения нами “Открытия” был инициирован в Лондонском суде держателями субординированных облигаций “Открытия”. Это были суборды, оформленные по английскому праву, которые были списаны после того, как банк “Открытие” был санирован. То есть это действие, не связанное с нашей историей, но связанное с прошлым БФКО. Так вот, БМ-банк как правопреемник БФКО проиграл этот суд в Англии», — рассказал Пьянов.
Банк «Открытие» попал на санацию в августе 2017 года. Финансовое оздоровление проводилось через Фонд консолидации банковского сектора силами ЦБ, поэтому актив перешел под контроль регулятора. Из-за санации «Открытие» не выплатил купон по субординированным облигациям на $500 млн, что стало основанием для подачи коллективного иска держателями бумаг в Лондонский международный третейский суд (LCIA).
В группу ВТБ «Открытие» перешел в конце 2022 года в результате сделки на 340 млрд руб. Покупатель почти сразу анонсировал полную интеграцию приобретенного банка. Миграция клиентов «Открытия» в ВТБ проходила в течение 2024 года, но банк технически решили присоединять через принадлежащий ВТБ БМ-банк. Так и произошло в начале 2025 года, с тех пор банк «Открытие» находится в статусе ликвидированного. Интеграция БМ-банка в ВТБ, изначально намеченная на май 2025 года, уже переносилась.
«Сейчас у БМ-банка нет никакой зарубежной инфраструктуры, куда могли бы прийти победившие в лондонском суде держатели бондов субординированных. В случае присоединения к ВТБ у ВТБ есть зарубежная инфраструктура, и мы должны обезопасить в новом сценарии от “заражения” этим судебным иском структуры ВТБ», — пояснил Пьянов. По его словам, сейчас менеджмент анализирует последствия проигранного суда в Лондоне и планирует разработать «модифицированную дорожную карту по судьбе БМ-банка».
«В том виде, в котором мы планировали фронтальное присоединение БМ-банка к ВТБ к осени 2026 года, оно в такой неизменной форме не состоится», — сказал Пьянов. Новый срок интеграции он не обозначил, отметив, что корректировка плана по БМ-банку может быть «не в сроке присоединения».